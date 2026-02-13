Oţelul Galaţi a anunţat, vineri, printr-un comunicat de presă publicat pe site-ul oficial, că decizia de deschidere a procedurii de insolvenţei a clubului, demarată de Tribunalul Galaţi, a fost suspendată şi că activitatea se desfăşoară normal.

"SC Oţelul Galaţi informează suporterii, partenerii şi opinia publică faptul că problemele juridice, create ca urmare a unei cereri de insolvenţă formulate împotriva clubului, au fost gestionate cu succes. Astfel, în acest moment, activitatea clubului se desfăşoară normal, fără a fi afectată de decizia iniţială a Tribunalului Galaţi, care a fost suspendată, cu efect imediat. De asemenea, procesul de licenţiere nu este influenţat, iar activitatea sportivă şi administrativă continuă fără probleme", a precizat sursa citată, potrivit Agerpres.

Oţelul Galaţi a anunţat că, în perioada următoare, va face publică situaţia economică a clubului.

"Totodată, ne dorim ca, începând din această perioadă, comunicarea cu suporterii noştri să fie tot mai deschisă şi mai transparentă. În perioada următoare vom prezenta public situaţia economică a clubului, precum şi contextul financiar şi administrativ în care a început actualul sezon competiţional, pentru a oferi o imagine clară şi completă asupra realităţii clubului. SC Oţelul Galaţi îşi menţine angajamentul faţă de suporteri, parteneri şi comunitate şi va continua să comunice responsabil şi transparent orice evoluţie relevantă", a adăugat formația de la Dunăre.

Gruparea gălăţeană anunţase joi că Tribunalul Galaţi a deschis procedura de insolvenţă, în urma unei cereri a unui creditor, dar conducerea grupării din Superliga susţine că a achitat integral datoria.

Oficialii clubului Oţelul Galaţi au precizat, totodată, că deschiderea procedurii este nejustificată, motiv pentru care vor exercita căile legale de atac prevăzute de lege, în termenul procedural, în vederea remedierii situaţiei.