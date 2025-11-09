Louis Munteanu, replică tăioasă pentru Gigi Becali: "Cu ce am fost obraznic eu?" Ce a zis despre transferul la FCSB

Louis Munteanu, replică tăioasă pentru Gigi Becali: Cu ce am fost obraznic eu? Ce a zis despre transferul la FCSB Superliga
Louis Munteanu menține suspansul. A vorbit pe scurt despre interesul celor de la FCSB.

CFR ClujFCSBlouis munteanu
CFR Cluj, cu Daniel Pancu antrenor, a învins-o duminică, în deplasare, pe Unirea Slobozia, scor 1-0. Unicul gol al meciului a fos înscris de Andrei Cordea.

La finalul partidei, Louis Munteanu, cel mai dorit fotbalist din Superliga, a dat apă la moară celor care susțin că va ajunge la FCSB. După ce patronul campioanei, Gigi Becali, a spus că atacantul format la Academia Hagi ar fi fost 'obraznic' la negocieri, Munteanu i-a dat replica.

Louis Munteanu: "Trebuia să mă duc pe condițiile lui?"

Dacă inițial a încercat să evite subiectul transferului la FCSB, ulterior fotbalistul născut din Vaslui i-a dat replica lui Gigi Becali.

CONTEXT: Louis Munteanu e dorit de Becali la FCSB, iar patronul roș-albaștrilor vrea să-l transfere din iarnă. La negocieri însă ar fi apărut discuții pe marginea salariului lui Munteanu. Atacantul ar fi solicitat un salariu de 60.000 de euro.

(mental?) Sunt bine, îmi văd de treaba mea, sper să-mi ajut echipa. 

(ce s-a întâmplat la negocierile cu FCSB?) Ce s-a întâmplat? Nimic, ce să se întâmple!? Când o să vină iarna, o să vedeți, nu-s aici să vorbesc despre așa ceva.

(n.r.- patronul de la FCSB a zis că ești obraznic) Cu ce am fost obraznic eu? Trebuia să mă duc pe condițiile lui? Am și eu pretențiile mele. Am cerut și eu ce am considerat că merit și dacă nu a vrut să îmi dea", a declarat Louis Munteanu. 

  • 30 iunie 2028 e data la care îi expiră contractul lui Louis Munteanu cu CFR Cluj
  • 5 milioane de euro e cota de piață a atacantului de la CFR

Slobozia: Gurău - Dorobanţu, Safranov, Antoche, Şerbănică (Toma - 64) - Coadă, Hamdiji (Purece - 64) - Bărbuţ (Florescu - 71), V. Pop (75), Papeau - Afalna (Espinosa - 64). Antrenor: Andrei Prepeliţă

CFR Cluj: Hindrich - Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Fică (Djokovic - 46), Muhar, Emerllahu (Păun - 46) - Cordea (Keita - 72), L. Munteanu (Slimani - 70), Korenica. Antrenor: Daniel Pancu

Cartonaşe galbene: Coadă (89) / Sinyan (74), Camora (90+5)

Meciul a fost arbitrat de Cristian Moldoveanu. 

Exercițiu NATO de amploare, &icirc;n Rom&acirc;nia. Mii de militari vor dormi &icirc;n c&acirc;mp deschis, &icirc;n tranșee, fără acces la săli de mese
Transformarea care l-a impresionat pe Nicolescu! Șeful lui Dinamo e convins: "Devine fotbalistul dorit"
Unirea Slobozia - CFR Cluj 0-1! Debut cu emoții pentru Daniel Pancu pe banca „feroviarilor”
Ștefănescu a scăpat de dracu’, a dat de tac-su: în ce situație a ajuns după plecarea de la FCSB
Zi plină de meciuri în Premier League! Aston Villa - Bournemouth, Brentford - Newcastle, Crystal Palace - Brighton și Nottingham - Leeds se văd pe VOYO
Rapidul și-a setat prioritatea! Angelescu a anunțat fotbalistul pe care Gâlcă îl cere de urgență în iarnă
LIGUE 1 | Lorient - Toulouse 1-0, Angers - Auxerre, Metz - Nice și Strasbourg - Lille, în direct pe VOYO!
Cristi Balaj a urmărit-o pe Iuliana Demetrescu în Dinamo - Csikszereda 4-0 și s-a lămurit
Ștefănescu a scăpat de dracu’, a dat de tac-su: în ce situație a ajuns după plecarea de la FCSB
Turcii au calculat: de la ce distanță a dat Ianis Hagi golul etapei, o capodoperă

Djokovic, bomba de la miezul nopții: „Sunt trist, dar trebuie să vă anunț…“

De necrezut! Ioan Varga l-a plătit pe Louis Munteanu să plece la FCSB! Dezvăluirea lui Gigi Becali

Florin Cernat a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze: „Luați-l repede, e bun”

Rege pentru fiica sa! Cristi Borcea a plătit peste un milion de euro pentru cadoul Melissei: "5 stele!"

Ungurii anunță primul transfer al iernii la FCSB! Fundașul de 1 milion dorit de Becali, scos din lot



Rapidul și-a setat prioritatea! Angelescu a anunțat fotbalistul pe care Gâlcă îl cere de urgență în iarnă
Zi plină de meciuri în Premier League! Aston Villa - Bournemouth, Brentford - Newcastle, Crystal Palace - Brighton și Nottingham - Leeds se văd pe VOYO
Ștefănescu a scăpat de dracu’, a dat de tac-su: în ce situație a ajuns după plecarea de la FCSB
Cristi Balaj a urmărit-o pe Iuliana Demetrescu în Dinamo - Csikszereda 4-0 și s-a lămurit
Transformarea care l-a impresionat pe Nicolescu! Șeful lui Dinamo e convins: "Devine fotbalistul dorit"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Mihai Stoica, replică dură pentru Louis Munteanu, după declarațiile acide ale atacantului la adresa lui FCSB
Dan Petrescu își explică criza de nervi: "Asta m-a supărat! Numai pe capul meu a stat" + avertisment pentru Louis Munteanu
stirileprotv ”Una dintre cele mai mari greșeli ale politicii externe germane”. Dezvăluirea care dă fiori a unui fost ministru

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

stirileprotv Un bărbat a cumpărat una din renumitele locuințe la un euro din Sicilia. Ce a descoperit: „S-a plătit practic singură”

stirileprotv Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

