Louis Munteanu, replică tăioasă pentru Gigi Becali: "Cu ce am fost obraznic eu?" Ce a zis despre transferul la FCSB

CFR Cluj, cu Daniel Pancu antrenor, a învins-o duminică, în deplasare, pe Unirea Slobozia, scor 1-0. Unicul gol al meciului a fos înscris de Andrei Cordea.

La finalul partidei, Louis Munteanu, cel mai dorit fotbalist din Superliga, a dat apă la moară celor care susțin că va ajunge la FCSB. După ce patronul campioanei, Gigi Becali, a spus că atacantul format la Academia Hagi ar fi fost 'obraznic' la negocieri, Munteanu i-a dat replica.

Louis Munteanu: "Trebuia să mă duc pe condițiile lui?"

Dacă inițial a încercat să evite subiectul transferului la FCSB, ulterior fotbalistul născut din Vaslui i-a dat replica lui Gigi Becali.

CONTEXT: Louis Munteanu e dorit de Becali la FCSB, iar patronul roș-albaștrilor vrea să-l transfere din iarnă. La negocieri însă ar fi apărut discuții pe marginea salariului lui Munteanu. Atacantul ar fi solicitat un salariu de 60.000 de euro.

(mental?) Sunt bine, îmi văd de treaba mea, sper să-mi ajut echipa.



(ce s-a întâmplat la negocierile cu FCSB?) Ce s-a întâmplat? Nimic, ce să se întâmple!? Când o să vină iarna, o să vedeți, nu-s aici să vorbesc despre așa ceva.



(n.r.- patronul de la FCSB a zis că ești obraznic) Cu ce am fost obraznic eu? Trebuia să mă duc pe condițiile lui? Am și eu pretențiile mele. Am cerut și eu ce am considerat că merit și dacă nu a vrut să îmi dea", a declarat Louis Munteanu.

