După 16 etape, FCSB ocupă locul nouă în clasament, cu 20 de puncte acumulate, la 15 lungimi în urma liderului Rapid.

Mihai Stoica: ”Suntem în discuții deocamdată, am făcut și oferte!”

Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB a început deja discuțiile cu unii dintre jucătorii doriți în perioada de transferuri de iarnă, iar campioana României a făcut deja primele oferte.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB susține că până acum au fost ofertați jucători cu pretenții financiare mult prea ridicate, astfel că în viitorul apropiat campioana ”va mai coborî o treaptă”.

Mihai Stoica spune că cel puțin trei jucători vor ajunge în această iarnă la echipă.

”Gigi vrea cinci jucători, eu aș vrea trei, neapărat un fundaș central, neapărat un mijlocaș și un fundaș stânga. El ar vrea cinci, dar depinde ce reușim.

Suntem în discuții deocamdată, am făcut și oferte, doar că până acum ne-am orientat la jucători de un anumit nivel și pretențiile lor financiare sunt foarte mari, nu sunt pentru campionatul nostru, însă urmează să mai coborâm o treaptă”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.

