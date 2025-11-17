Siyabonga Ngezana, fundașul celor de la FCSB, nu a fost convocat la naționala Bafana Bafana pentru amicalul cu Zambia.

Hugo Broos a spus de ce nu l-a convocat la națională pe Siyabonga Ngezana

Ngezana nu mai are evoluțiile din sezoanele precedente, lucru care i-a atras numeroase critici, inclusiv din partea finanțatorului de la FCSB, Gigi Becali.

Africa de Sud este calificată deja la Cupa Mondială, turneul care va avea loc în vară, dar și la Cupa Africii pe Națiuni, care se va desfășura în această iarnă, în perioada 21 decembrie – 18 ianuarie.

Hugo Broos, selecționerul Africii de Sud, a explicat de ce l-a lăsat pe Ngezana în afara lotului, după ce fundașul de la FCSB a ratat și ultimele meciuri ale naționalei din cauza unei suspendări.

”Sunt jucători care nu au fost aici, precum Ngezana. Nu l-am convocat pentru că am vrut să dau șansa și altor jucători. Am vrut să văd dacă îi putem folosi pe viitor și la Cupa Africii pe Națiuni.

Așa că eu cred că putem fi mulțumiți de ceea ce am văzut în victoria cu Zambia. Putem fi încrezători în ceea ce urmează”, a spus Hugo Broos.

