Ștefan Chirilă s-a născut în Statele Unite ale Americii, în Pennsylvania, din părinți români și joacă pentru naționala under-19 a României.

Ștefan Chirilă: ”Aș vrea să joc la FCSB, e cea mai tare!”

Atacantul joacă în MLS, la FC Cincinnati și speră că va ajunge la un moment dat în fotbalul european.

Întrebat la ce echipă din Superliga României și-ar dori să evolueze, Chirilă a recunoscut că nu este la curent cu situația din campionatul României, însă a mărturisit că, dacă ar fi să aleagă, ar semna cu FCSB, asta datorită performanțelor obținute de roș-albaștri în ultimii ani.

”Să fiu sincer nu prea urmăresc campionatul României, dar am auzit că FCSB e cea mai tare acum și aș vrea să joc acolo”, a spus Ștefan Chirilă în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Întrebat ce jucător român apreciază, Chirilă l-a nominalizat pe starul de la PSV, Dennis Man: ”Îmi place Dennis Man, e foarte activ, e bun”.

De altfel, Ștefan Chirilă a mărturisit că principalul său obiectiv este să ajungă la prima reprezentativă a României.

