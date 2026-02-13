Ștefan Târnovanu este nemulțumit de situația în care a ajuns la FCSB. Portarul a fost trecut pe banca de rezerve pentru a-i face loc goalkeeper-ului under-21, Matei Popa, care a fost titularizat astfel încât FCSB să aibă în teren doar jucători de câmp cu experiență.

Gigi Becali a discutat cu Ștefan Târnovanu

Târnovanu s-a plâns de situația sa la agentul Ioan Becali și a mărturisit că vrea să îi ceară lui Gigi Becali să îl lase să plece la vară pe o sumă mai mică decât este clauza de reziliere, adică 4 milioane de euro.

Inițial, Gigi Becali a fost extrem de supărat pentru atitudinea jucătorului, însă, ulterior, după ce a discutat cu fotbalistul, care a recunoscut că este nemulțumit, s-a liniștit și a revenit la sentimente mai bune.

Totuși, Becali i-a transmis lui Târnovanu că poate pleca de la FCSB abia în iarna viitoare, deoarece în vară nicio echipă nu își va dori să îl transfere, deoarece nu va mai apăra.

”Am vorbit cu el. I-am zis: ’Acum nu te vinde nimeni’. A recunoscut că a avut zile proaste, că nu s-a concentrat bine. A recunoscut. Giovanni a zis ce a spus el. Nu a inventat nimic. Dar nu e problemă. S-a convins.

I-am zis: ’Băi, tu nu poți pleca în vară! Doar în iarnă. Când aperi la națională și în cupele europene. Acum cine să te ia? Acum nu te pot băga’. El a zis că vrea binele echipei și că a înțeles situația, că e greu.

A fost corect. Mi-a plăcut de el. A zis că totul e adevărat. Asta e. Nici nu am vrut să-l tachinez prea mult. I-am zis: ’Bă, fii bărbat! Te clatini la prima bătaie de vânt? Stai în picioare!’. Băiatul a înțeles tot”, spus Becali, conform GSP.