După ce a jucat timp de doi ani în zona Golfului, în Emirate și Arabia Saudită, Tănase s-a întors în țară în 2024 și a investit banii câștigați în imobiliare. Gigi Becali a dezvăluit că decarul său are un salariu uriaș la FCSB, de 30.000 de euro pe lună, dar poate ajunge la un milion de euro pe an din eventuale bonusuri pentru calificările în cupele europene.

Florin Tănase va semna curând. Rămâne la FCSB sau încearcă altă aventură?

Florin Tănase este pe primul loc în topul golgheterilor din Superligă după 16 etape. Decarul de la FCSB are nouă reușite (majoritatea din penalty, dar este la egalitate cu rapidistul Alexandru Dobre.

Favoritul lui Gigi Becali a evoluat în 27 de partide în toate competițiile în acest sezon, dar doar în Superligă a reușit să marcheze. Site-urile de specialitate îl evaluează la 2,5 milioane de euro.

FCSB speră să îl convingă pe Florin Tănase

În curând, în această iarnă, Tănase va intra în ultimele șase luni de contract, iar astfel poate semna cu oricine, fără ca FCSB să obțină vreun ban. În trecut, Gigi Becali a declarat că speră ca fotbalistul să continue la formația sa, dar rămâne de văzut cum se va încheia situația. Dacă Tănase va semna cu alt club sau va continua la FCSB.

”Tănase a luat 1 milion anul trecut. I-a luat omul din calificări, a câștigat banii pe munca lui. Lui Tănase îi dau 30.000 pe lună și el din bonusuri poate ajunge la 1 milion. (n.r. – Dacă pleacă Tănase) Eee, mai se alinta el, că am ofertă de acolo, că am ofertă de acolo, vrăjeală, că poate…

Vezi-ți mă, de treaba ta cu ofertele, mă, unde că te duci în Turcia și să iei mai puțini bani decât la mine. Aici ești și vedetă, ești și prieten cu patronul, ești cu familia ta, în țara ta ortodoxă, la liturghii, la biserică, ce e mai frumos decât asta?

Să stai în țara ta, cea mai puternică țară din lumea asta e România. Tănase merge la biserică!”, a spus Gigi Becali despre situația lui Florin Tănase.

În total, 296 de partide a evoluat Tănase pentru FCSB, a marcat de 97 de ori și a oferit 48 de pase decisive.

