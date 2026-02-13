L-au ratat pe Kennedy Boateng și au acționat imediat: "Salariu de un milion de euro"

În urmă cu câteva zile, Andrei Nicolescu a recunoscut că Dinamo a refuzat o ofertă din China, de la Shandong Taishan, pentru Kennedy Boateng, care s-ar fi ridicat la 500.000 de euro.

Shandong Taishan îl transferă pe Pedro Alvaro după ce Dinamo a refuzat oferta pentru Kennedy Boateng

Dinamo speră ca fundașul central din Togo să se răzgândească până la expirarea contractului și să accepte o prelungire a înțelegerii.

Refuzați de Dinamo, cei de la Shandong Taishan s-au reorientat și sunt pe cale să transfere un alt fundaș central. Este vorba despre portughezul Pedro Alvaro (25 de ani), care tocmai s-a despărțit de Aris Salonic.

Pedro Alvaro, un produs al celor de la Benfica, ar urma să încaseze la Shandong Taishan un salariu anual net de aproximativ un milion de euro, anunță presa chineză.