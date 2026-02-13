România e acum cu gândul la barajul de calificare pentru Mondiale, cel cu Turcia de la Istanbul, programat pentru 26 martie. Vorbim despre primul test pe care îl vor da tricolorii, în tentativa lor de a ajunge la turneul final. În cazul în care îl vor trece, va urma duelul cu învingătoarea meciului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

În acest context, tragerea la sorți pentru grupa de Nations League, care ne-a plasat într-o serie cu Polonia, Bosnia și Suedia, a generat un val mult prea mic de entuziam. Pentru că meciurile acestea sunt încă departe, urmând să se joace în perioada septembrie – noiembrie 2026.

Dar fix de această programare ține și curiozitatea polonezilor, după ce naționala lor a picat într-o grupă cu România.

„Mai poate antrena Mircea Lucescu?“

La scurt timp după tragerea la sorți de la Bruxelles, jurnalistul polonez, Maciej Kaliszuk, a luat legătura cu redacția Sport.ro, pentru a afla ultimele detalii despre naționala României. În cadrul dialogului, ziaristul amintit a avut o mare curiozitate.

„Mai poate antrena Mircea Lucescu? Am înțeles că are probleme de sănătate. Credeți că va mai fi în funcție, la ora meciurilor cu Polonia?“, ne-a întrebat Maciej Kaliszuk. Răspunsul l-a oferit Răzvan Burleanu, acum câteva zile, după cum Sport.ro a arătat aici.

Dacă viitorul lui Mircea Lucescu pe banca tricolorilor e incert, polonezii se confruntă și ei cu o situație similară. Doar că nu în privința selecționerului.

„Rămâne de văzut dacă Robert Lewandowski va continua la echipa națională pentru meciurile din Nations League. E o chestiune la care n-avem un răspuns clar, în momentul de față“, ne-a spus Maciej Kaliszuk cu referire la căpitanul Poloniei, în vârsta de 37 de ani.

Polonia va juca un prim baraj de calificare pentru Mondiale cu Albania (Varșovia, 26 martie). În caz de victorie, polonezii vor întâlni învingătoarea meciului Ucraina – Suedia, în deplasare, pe 31 martie, în barajul decisiv pentru CM 2026.