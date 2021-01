BREAKING NEWS | Prima reactie a familiei Becali dupa seria de pumni din partea Anamariei Prodan: "E absurd! Sa spuna Man ce s-a intamplat"

Transferul lui Man la Parma a declansat un razboi in toata regula intre agentul jucatorului, Anamaria Prodan, si familia Becali.

Agentii Ioan si Victor Becali, dar si patronul FCSB Gigi Becali au infuriat-o pe Anamaria.

Victor Becali sustine ca acuzatiile Anamariei in privinta presiunii puse de agenti asupra lui Man si a familiei lui sunt false. Victor spune ca nici Gigi Becali nu ar avea vreun interes ca fotbalistii de la FCSB aflati acum sub contract de reprezentare cu Anamaria sa-si schimbe agentul. Victor Becali cere ca Man sa explice cum au stat lucrurile in tratativele cu Parma.

"Orice declaratie trebuie sa aiba si o acoperire in realitate. Cum adica sa il amenint pe tatal lui Man sau pe jucator? Au spus asta Dennis sau tatal lui? Sunt oameni in toata firea si pot sa spuna ce s-a intamplat. Cum sa amenint un jucator, cu ce? Cu ce sa aiba de suferit jucatorii care sunt sub contract cu Anamaria Prodan? Jucatorii sunt proprietatea clubului.

Ce club isi doreste sa faca presiuni asupra propriilor jucatori? Este absurd, e greu de crezut asa ceva. Gigi isi doreste sa faca presiune impotriva jucatorilor lui, proprietatea lui, in societatea lui? Este absurd. Agentul doar reprezinta interesele jucatorului, nu este proprietarul lui", a spus Victor Becali pentru AS.ro.