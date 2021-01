Reghecampf a spus totul la miezul noptii! Ce s-a intamplat intre el si Becali: "Vreau sa se stie totul! A facut o mare greseala"

Reghecampf a fost acuzat de santaj de Becali!

Patronul FCSB a dezvaluit ca a primit un mesaj de la fostul antrenor al echipei. Reghecampf i-a reprosat modul in care a procedat in 'afacerea Man'. Fotbalistul impresariat de Anamaria Prodan a fost trimis in Italia cu Giovanni Becali, varul lui Gigi. Anamaria a fost 'sarita' de la plata comisionului. Atat Ana, cat si Reghe sustin ca Man a fost 'fortat' sa semneze un contract de 'consultanta' pentru urmatorii 5 ani cu firma lui Giovanni Becali.

Reghecampf a fost deranjat de faptul ca Becali a facut public textul mesajului primit de la el.

"Am dat un mesaj si am incercat sa il sun pe Gigi, sa vorbesc cu el, sa-i spun anumite lucruri pe care consider ca am dreptul sa i le spun ca prieten, ca fost colaborator. Nu am putut sa dau de el, de aceea i-am dat un mesaj in care i-am spus ca nu e corect ce s-a intamplat. Mi-as fi dorit sa vorbeasca direct cu mine lucrurile astea si sa clarifice cu mine anumite probleme. Mi-a raspuns, am vorbit, dar, in mod normal, trebuia ca mesajele sa ramana intre noi.

Sunt lucruri care nu ar trebui sa ajunga in presa, sunt lucruri care se pot discuta intre doi barbati fara sa aparem la TV. Dar daca asta a simtit ca trebuie sa faca, e OK. Trebuie sa-i raspund pentru ca nu vreau sa ramana lucrurile in aer. Nu vreau sa creada oamenii ca totul e cum a zis Gigi", si-a inceput Reghecampf discursul la Telekom Sport.

Reghecampf spune ca nu i-a fortat mana lui Becali pentru a obtine o marire de salariu in perioada in care patronul FCSB se afla dupa gratii.

"Nu am mers la Gigi la inchisoare dupa doua saptamani de cand a fost inchis, am mers dupa ce s-a terminat campionatul. Am fost cu cineva de la club. Trebuia sa clarificam niste lucruri. Nu a fost santaj, nu a fost vorba de 30 000 de euro, nu a fost vorba de 15 000 cum a zis el. Nu vreau sa spun sumele, ca nu e OK. El mi-a cerut sa vin si sa discutam ceea ce ramasese nediscutat cand a avut problema cu inchisoarea. Am lucrat pe urma mult timp impreuna si niciodata nu mi-a reprosat ceva. Daca avea o problema, trebuia sa-mi spuna, eu il stiu un om corect si direct. Pentru mine, este omul alaturi de care am castigat trofee, am facut multe impreuna. Are respectul meu si prietenia pe care o simte si o stie o are din partea mea", a comentat Reghecampf.

Reghe nu vede normala decizia lui Becali de a face transferul lui Man fara sa o implice si pe Anamaria in tranzactie:

"E clubul lui, el decide de face. Poate sa faca ce doreste. Dar nu e corect sa impinga jucatorul sa semneze cu alt manager, mai ales stiind relatia pe care o aveam noi inainte si pe care sper ca o vom avea in continuare. Nu era o problema din partea nimanui ca Giovanni sa faca actele dintre cluburi. Dar sa impingi jucatorul sa semneze cu acelasi manager doar pentru ca a adus oferta... Sunt suparat si am dreptate sa fiu suparat. Nu am vorbit nimic de el, nu l-am contrat niciodata, nu am vorbit absolut nimic din discutiile mele cu el. Fata de mine a gresit. Deocamdata, lasam lucrurile asa!"

Dennis Man a trecut vizita medicala, iar vineri va fi prezentat oficial de Parma. Transferul sau va aduce 13 milioane de euro in conturile FCSB.