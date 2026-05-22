Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel București, care a respins atât solicitarea de rejudecare, cât și apelurile formulate în dosar.

Instanța a menținut astfel pedeapsa stabilită anterior, rezultată din contopirea mai multor condamnări: 7 ani pentru ucidere din culpă, 2 ani pentru conducere sub influența alcoolului și drogurilor, plus o pedeapsă dintr-un alt dosar.

Cuvintele rostite de Mario Iorgulescu după ce a fost condamnat definitiv la închisoare

La scurt timp după decizie, Mario Iorgulescu a oferit o reacție extrem de scurtă, formată din doar câteva cuvinte.

„Crede-mă că sunt nasol rău acum. Sper că înțelegi”, a spus Mario Iorgulescu, potrivit Cancan.

Tragedia a avut loc pe 8 septembrie 2019, în București. Ancheta a stabilit că Mario Iorgulescu conducea cu viteză foarte mare, între 140 și 160 km/h, sub influența alcoolului și a cocainei.

Acesta a trecut pe roșu la o intersecție de pe Șoseaua Chitilei, a intrat pe contrasens și a lovit frontal un alt autoturism. Șoferul acelui vehicul, un tânăr de 24 de ani, a murit pe loc.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța a menținut și interdicții complementare, inclusiv dreptul de a conduce și de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei.