”Andrei Mărginean revine alături de echipă după perioada de recuperare cauzată de accidentare. 💪” , a postat astăzi Dinamo București pe rețelele de socializare.

Veste bună la Dinamo înaintea finalei barajului de Conference League, acolo unde ”câinii” vor juca, la sfârșitul lunii, împotriva învingătoarei dintre FCSB și FC Botoșani.

Andrei Mărginean a jucat 26 de meciuri la Dinamo în acest sezon

În acest sezon, mijlocașul central de 24 de ani, transferat în vară definitiv de la Sassuolo, a evoluat în 26 de partide.

Dintre acestea, 19 au fost în sezonul regulat al Superligii (când a semnat și 2 pase decisive), 3 în play-off și restul de 4 în Cupa României.

”Te feliciți pentru alegerea din vară?” Musi a răspuns clar și a dat verdictul despre un eventual baraj cu FCSB

În barajul pentru Conference League, Alexandru Musi își poate înfrunta astfel fosta echipă pentru șansa de a evolua în competițiile europene.

Fotbalistul crescut la FCSB crede că gruparea roș-albastră are prima șansă la barajul cu FC Botoșani și că bătălia finală se va da între Dinamo și echipa patronată de Gigi Becali, în ”cel mai greu meci al sezonului”.

Întrebat dacă regretă faptul că a fost cedat de FCSB la rivala Dinamo în schimbul lui Dennis Politic, Musi a dat un răspuns clar.

”Noi trebuie să ne focusăm pe treaba noastră. Mai avem un meci cu U Cluj pe care trebuie să-l luăm în serios, chiar dacă nu mai jucăm pentru nimic. Trebuie să intrăm serioși pe teren, va veni barajul și cu siguranță va fi cel mai dificil meci din campionat. Eu nu am o preferință, dar o văd favorită pe FCSB. Cu siguranță voi urmări partida, așa cum fac cu toate meciurile din Liga 1. Cred că va fi un meci frumos.

Meciul va fi cu siguranță ca o finală și va fi cel mai greu meci din acest sezon. Trebuie să ne dăm viața. (n.r. Te feliciți pentru alegerea din vară?) Am spus-o de multe ori, am venit cu inima deschisă din prima zi și mă bucur că echipa și-a atins obiectivul. Dacă ne vom califica în cupele europene, abia atunci pot spune că am terminat perfect și că a fost un sezon reușit.

Cu siguranță că aștept și convocarea lui Gică Hagi, dar mai întâi trebuie să-mi fac treaba la U21, să ne calificăm la EURO, iar apoi vom vedea dacă va veni și convocarea”, a spus Alexandru Musi.