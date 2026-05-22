CFR Cluj a remizat în fața lui FC Argeș pe teren propriu, într-un meci din runda a 10-a din play-off-ul Superligii. Yanis Pîrvu (80') și Alin Fica (86) au fost marcatorii din partida de al Cluj.

Acesta a fost ultimul meci din cariera lui Ciprian Deac.

Daniel Pancu: „Rapid îndeplinește absolut toate condițiile”

Tehnicianul lui CFR Cluj a dezvăluit care va fi următorul său pas după ce părăsește echipa ardeleană.

Daniel Pancu a spus că își dorește să meargă la Rapid, pentru a-i lua locul lui Coste Gâlcă.

„(n.r. S-a vorbit foarte mult de Rapid, alegi cu sufletul?) Nu e vorba de suflet, Rapid în momentul de față are toate condițiile, îndeplinește absolut toate condițiile. De la bază de pregătire, de la salarii, de la stabilitate. E un club foarte puternic, e o dorință a mea și cred că e normal la orice antrenor să își dorească să meargă acolo.

Nu este nicio problemă că nu e în cupele europene, va fi și acolo.”, a spus Danie Pancu la conferința de presă.

Daniel Pancu a reușit să o califice pe CFR Cluj în play-off, chiar dacă formația ardeleană se afla sub FCSB la momentul la care a fost preluată de tehnicianul de 48 de ani.

CFR Cluj a încheiat paly-off-ul pe poziția a 3-a cu 43 de puncte și va juca în preliminariile Conference League în stagiunea viitoare.

Suporterii lui CFR Cluj nu l-au uitat pe Daniel Pancu

Daniel Pancu ar putea pleca de la CFR Cluj în această vară, iar suporterii „feroviarilor” nu au fost indiferenți.

Aceștia au afișat un banner în care i-au mulțumit lui Pancu pentru performanța reușită de echipa ardeleană la finalul acestui sezon: calificarea în preliminariile Conference League.

„Eram în noroi și nimeni nu mai spera la ceva, însă curajul tău ne-a dus în Europa. Mulțumim, Mister!”, a fost mesajul suporterilor ardeleni pentru Daniel Pancu.