Cu o etapă înainte de finalul sezonului, Universitatea Craiova este deja noua campioană a României, după un sezon excelent încheiat cu 49 de puncte.

Pe locul secund se află Universitatea Cluj, cu 45 de puncte, în timp ce CFR Cluj completează podiumul, cu 42 de puncte.

Ultimul loc care poate duce în Europa prin intermediul play-off-ului este ocupat de Dinamo București, formație care a strâns 38 de puncte și care va disputa barajul pentru Conference League împotriva câștigătoarei duelului dintre FCSB și FC Botoșani.

De cealaltă parte, Rapid București traversează încă un sezon sub așteptări și ocupă doar locul 5, cu 33 de puncte, peste FC Argeș, ocupanta ultimei poziții cu 31 de puncte.

MM Stoica le înțeapă pe Dinamo și Rapid: „Aia chiar că nu mă așteptam!”

Înaintea finalului de sezon, Mihai Stoica a vorbit despre rivalele din SuperLigă și nu s-a ferit să lanseze ironii către Dinamo și Rapid.

Oficialul FCSB a recunoscut că nu și-ar fi dorit sub nicio formă ca titlul să ajungă la una dintre cele două mari rivale din București.

„Mulți m-au întrebat de ce nu i-am felicitat. Eu nu am genul ăsta de abordare, să felicit oamenii, pentru că nu țin minte să ne fi felicitat cineva pe noi. Și atunci de ce să fac un gest fals?

Nu mi-a păsat cine câștigă campionatul. Dacă aș fi fost să aleg eu cine să nu ia campionatul, aș fi tras două din ele din urmă, Dinamo și Rapid. N-aș fi vrut să ia campionatul”, a spus MM Stoica la Fanatik.

„Pentru noi a fost un exercițiu pentru că să ai cifre mai bune cu Metaloglobus în play-out decât Rapid cu Dinamo în play-off… aia chiar că nu mă așteptam.

Parafrazând o melodie veche, FCSB e numai una!”, a concluzionat MM Stoica.