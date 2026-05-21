După revenirea din Liga 2, „câinii” au avut nevoie de un sezon pentru a se stabiliza în Superligă, iar acum au ajuns pentru al doilea an consecutiv în play-off și luptă pentru calificarea în cupele europene.

Formația lui Zeljko Kopic va juca barajul pentru Conference League, însă înaintea duelului decisiv, Marian Iancu a tras un semnal de alarmă. Fostul patron al Politehnicii Timișoara consideră că Dinamo are nevoie de investiții importante pentru a putea face față în Europa.

Marian Iancu: „Dinamo are nevoie de 6-8 milioane de euro”

Prin intermediul unei postări pe Facebook, Marian Iancu a analizat situația echipelor din play-off și a vorbit despre șansele lui Dinamo în competițiile europene.

„Dinamo se va consuma serios să rămână în Europa după barajul cu FCSB/Botoșani și, dacă vor găsi bani, 6-8 milioane euro pentru a cumpăra valoare fotbalistică, doar atunci, pentru că au antrenor de mare valoare, pot ataca grupele Conference League cu șanse mari de a se califica”, a scris Marian Iancu.

Fostul finanțator al lui Poli Timișoara l-a lăudat pe Zeljko Kopic, pe care îl consideră unul dintre marile atuuri ale „câinilor”, însă spune că actualul lot nu este suficient de puternic pentru a rezista la nivel european fără transferuri importante.

Dinamo visează la Europa după ieșirea din insolvență

După ani complicați, Dinamo a ieșit din insolvență și are acum drept de participare în competițiile UEFA. Pentru „câini”, calificarea în Conference League ar reprezenta prima apariție europeană după opt ani.

Până atunci însă, Dinamo trebuie să treacă în finala barajului de învingătoarea dintre FCSB și FC Botoșani. Semifinala dintre cele două se joacă duminică, de la ora 20:30, pe stadionul din Ghencea.