Patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, a dezvăluit că doi dintre cei mai importanți jucători ai echipei au oferte și pot pleca în această vară.

Mailat și Dimitrov, aproape de despărțirea de Botoșani

Iftime a confirmat că Sebastian Mailat are deja o ofertă concretă, iar clubul este dispus să îi dea drumul.

„Mailat are o ofertă, iar dacă vrea să plece îi dăm drumul. Mai există ceva și pentru Dimitrov. L-am mai vândut, el e ca Ongenda, îl tot vindem. Este un copil extraordinar și, dacă are o ofertă bună, i-am dat acordul să plece”, a declarat Iftime pentru Sport Total FM.

Finanțatorul botoșănenilor speră totuși ca o eventuală calificare în cupele europene să îi convingă pe jucători să continue la echipă.

„Dacă vom juca într-o cupă europeană, nu o să mai plece nimeni. Nu pentru că nu îi las eu, ci pentru că nici ei nu vor să plece”, a mai spus patronul moldovenilor.

Cotat la 1,2 milioane de euro pe Transfermarkt, Sebastian Mailat traversează unul dintre cele mai bune sezoane ale carierei. Winger-ul a bifat 39 de meciuri în toate competițiile, cu 13 goluri și cinci pase decisive pentru FC Botoșani.

Moldovenii vor juca duminică, de la ora 20:30, împotriva celor de la FCSB, în semifinala barajului pentru Conference League. Dacă va trece de bucureșteni, FC Botoșani o va întâlni pe Dinamo București în finala pentru ultimul loc european.