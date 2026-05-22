CFR Cluj a remizat în fața lui FC Argeș pe teren propriu, într-un meci din runda a 10-a din play-off-ul Superligii. Yanis Pîrvu (80') și Alin Fica (86) au fost marcatorii din partida de al Cluj.

Acesta a fost ultimul meci din cariera lui Ciprian Deac.

Ciprian Deac: „M-am simțit cel mai iubit și apreciat aici”

Fotbalistul legendar de la CFR Cluj a vorbit despre ultimul său meci din cariera a de fotbalist și a spus că cel mai bine s-a simțit la CFR Cluj.

Ciprian Deac a oferit un sfat prețios pentru fotbaliștii tineri.

„Sunt multe sentimente, și bucurie, și tristețe. Am realizat lucruri frumoase la acest club. M-am simțit cel mai iubit și apreciat aici. Spiritul CFR-ului..., doar spiritul ne-a adus de pe locul 13 până pe locul 3. Băieții au făcut un sezon extraordinar.

Am încheiat cariera pe o poziție bună în clasament. Nu mi-ar fi plăcut să joc în play-out. Se simte în aer o mentalitate de învingător aici. Acest club a învățat să câștige trofee.

(n.r. ce sfat le dai tinerilor care se apucă de fotbal) Să respecte această meserie, e un privilegiu să fii fotbalist. Să câștigi bani din ce-ți place. Ce poate fi mai frumos? Fotbalul nu te așteaptă. Mai bine dai acum totul ca mai târziu să nu ai regrete. Trebuie să dai 100% totul.

(n.r. despre viitoarea funcție) Am vrut până în ultima zi să mă concentrez la fotbal. Am nevoie de o săptămână, două de vacanță. Nu credeam că voi putea să joc vreun minut în acest joc. Nu știu dacă am putut să dorm 3 ore în ultima săptămână. A fost o surpriză foarte plăcută. Mi-au demonstrat suporterii cât de mult mă iubește acest club”, a spus Ciprian Deac.

CFR Cluj a încheiat paly-off-ul pe poziția a 3-a cu 43 de puncte și va juca în preliminariile Conference League în stagiunea viitoare.

Fanii l-au răsplătit! Gestul emoționant pentru Ciprian Deac la ultimul său meci

Ajuns la vârsta de 40 de ani, Ciprian Deac, decarul formației ardelene a luat decizia de a se retrage la finalul actualului sezon din SuperLiga. Pentru a marca acest eveniment, toți spectatorii prezenți pe stadionul „Doctor Constantin Rădulescu” s-au ridicat în picioare în minutul 10 al partidei și i-au scandat numele, aplaudându-l la scenă deschisă pe fotbalist.

Cei prezenți la tribuna a doua a arenei au pregătit o scenografie specială dedicată fotbalistului. Suporterii au afișat un banner de mari dimensiuni pentru a-și arăta recunoștința față de jucătorul care a evoluat peste un deceniu la echipa lor.

„Cipri Deac, campion și legendă. Gruia-ți mulțumește pentru toate, spiritul tău să rămână pe iarbă când ghetele în cui îți vor fi agățate”, au transmis fanii clujeni prin intermediul unui mesaj afișat în tribune.

Cifrele din cariera mijlocașului

În tricoul celor de la CFR Cluj, veteranul a adunat 508 prezențe oficiale, reușind să marcheze 90 de goluri și să ofere 118 pase decisive colegilor săi. Pe parcursul carierei, mijlocașul și-a trecut în cont 14 trofee alături de gruparea clujeană: șapte titluri de campion, trei Cupe și patru Supercupe ale României. Mai mult, jucătorul a câștigat și o Cupă a Germaniei, performanță obținută în perioada în care era legitimat la formația Schalke 04.