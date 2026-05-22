CFR Cluj a remizat în fața lui FC Argeș pe teren propriu, într-un meci din runda a 10-a din play-off-ul Superligii.
Yanis Pîrvu (80') și Alin Fica (86) au fost marcatorii din partida de al Cluj.
Suporterii lui CFR Cluj nu l-au uitat pe Daniel Pancu
Daniel Pancu ar putea pleca de la CFR Cluj în această vară, iar suporterii „feroviarilor” nu au fost indiferenți.
Aceștia au afișat un banner în care i-au mulțumit lui Pancu pentru performanța reușită de echipa ardeleană la finalul acestui sezon: calificarea în preliminariile Conference League.
„Eram în noroi și nimeni nu mai spera la ceva, însă curajul tău ne-a dus în Europa. Mulțumim, Mister!”, a fost mesajul suporterilor ardeleni pentru Daniel Pancu.
CFR Cluj a încheiat paly-off-ul pe poziția a 3-a cu 43 de puncte și va juca în preliminariile Conference League în stagiunea viitoare.
Fanii l-au răsplătit! Gestul emoționant pentru Ciprian Deac la ultimul său meci
Ajuns la vârsta de 40 de ani, Ciprian Deac, decarul formației ardelene a luat decizia de a se retrage la finalul actualului sezon din SuperLiga. Pentru a marca acest eveniment, toți spectatorii prezenți pe stadionul „Doctor Constantin Rădulescu” s-au ridicat în picioare în minutul 10 al partidei și i-au scandat numele, aplaudându-l la scenă deschisă pe fotbalist.
Cei prezenți la tribuna a doua a arenei au pregătit o scenografie specială dedicată fotbalistului. Suporterii au afișat un banner de mari dimensiuni pentru a-și arăta recunoștința față de jucătorul care a evoluat peste un deceniu la echipa lor.
„Cipri Deac, campion și legendă. Gruia-ți mulțumește pentru toate, spiritul tău să rămână pe iarbă când ghetele în cui îți vor fi agățate”, au transmis fanii clujeni prin intermediul unui mesaj afișat în tribune.
Cifrele din cariera mijlocașului
În tricoul celor de la CFR Cluj, veteranul a adunat 508 prezențe oficiale, reușind să marcheze 90 de goluri și să ofere 118 pase decisive colegilor săi. Pe parcursul carierei, mijlocașul și-a trecut în cont 14 trofee alături de gruparea clujeană: șapte titluri de campion, trei Cupe și patru Supercupe ale României. Mai mult, jucătorul a câștigat și o Cupă a Germaniei, performanță obținută în perioada în care era legitimat la formația Schalke 04.