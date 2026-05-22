CFR Cluj a remizat în fața lui FC Argeș pe teren propriu, într-un meci din runda a 10-a din play-off-ul Superligii.

Yanis Pîrvu (80') și Alin Fica (86) au fost marcatorii din partida de al Cluj.

Suporterii lui CFR Cluj nu l-au uitat pe Daniel Pancu

Daniel Pancu ar putea pleca de la CFR Cluj în această vară, iar suporterii „feroviarilor” nu au fost indiferenți.

Aceștia au afișat un banner în care i-au mulțumit lui Pancu pentru performanța reușită de echipa ardeleană la finalul acestui sezon: calificarea în preliminariile Conference League.

„Eram în noroi și nimeni nu mai spera la ceva, însă curajul tău ne-a dus în Europa. Mulțumim, Mister!”, a fost mesajul suporterilor ardeleni pentru Daniel Pancu.