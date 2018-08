FCSB - RAPID VIENA, PLAY OFF UEL | Emotii uriase pentru stelisti! Balgradean s-a accidentat cu Viitorul si a fost schimbat. Ce a patit

FCSB a batut-o cu 4-1 pe Viitorul, la Ovidiu.

FCSB a castigat cu 4-1 pe terenul Viitorului si a devenit pentru prima data in acest sezon lider al clasamentului. Coman, Man, Daniel Benzar si Rusescu au marcat pentru echipa lui Dica, in timp ce Vina a punctat pentru cea a lui Hagi.



In minutul 64 al partidei, Cristian Balgradean a fost schimbat de Nicolae Dica, dupa ce a acuzat o problema musculara.



Andrei Vlad a aparat poarta FCSB-ului in ultimele 30 de minute.



Al treilea portar al FCSB-ului este Razvan Ducan, de doar 17 ani.