21:00 LIVE Viitorul - FCSB | Dica a schimbat 9 jucatori fata de meciul de la Viena! Suprize mari in primul 11 trimis la Ovidiu

UPDATE | Echipa de start a FCSB-ului: Balgradean - Jakolis, Nedelcu, Filip, Morais - Qaka, Ov. Popescu - Man, Tanase, Coman - Rusescu

Rezerve: Vlad, Planic, R. Benzar, D. Benzar, Al. Stan, Roman, Morutan

Viitorul si FCSB se intalnesc in aceasta seara la Ovidiu, de la 21:00. Echipa lui Gica Hagi vine dupa o victorie in fata Mediasului, scor 2-0, in timp ce formatia lui Dica a trecut in etapa trecuta de Sepsi cu acelasi scor.

La mijlocul saptamanii, FCSB a pierdut cu 1-3 la Viena, in fata lui Rapid, in Play Off-ul Europa League.