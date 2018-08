Au umilit CFR-ul in Europa, dar au fost si ei maturati in campionatul de AMATORI din Luxemburg! Ce a facut Dudelange in acest weekend

Una calda si alta rece pentru Dudelange. Infrangere la scor pe teren propriu pentru adversara CFR-ului.

Dudelange a pierdut astazi cu scorul de 1-4 pe teren propriu contra lui Mondorf. Condusi cu 0-2 la pauza, gazdele au inscris golul de onoare in minutul 85.

Scor final 1-4, iar Dudelange se afla pe locul 13 in campionatul intern dupa trei etape.

Lucrurile stau total diferit in Europa League, acolo unde, dupa ce au eliminat Legia Varsovia, au castigat si in fata campioanei Romaniei, scor 2-0 in prima mansa a playoff-ului.

Si CFR a obtinut un rezultat destul de slab astazi. Doar egal, 0-0, pe terenul celor de la Gaz Metan Medias.

Returul dintre CFR si Dudelange se joaca joi, de la ora 20:00. Clujenii au nevoie de o victorie la trei goluri diferenta pentru a se califica.