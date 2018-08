"Trebuie sa ducem CFR-ul in Liga Campionilor! Avem mult de munca!" Prima declaratie a lui Baptista dupa debutul in Liga I! Ce planuri are

Julio Baptista a debutat astazi la CFR Cluj in egalul scor 0-0 cu Gaz Metan Medias.

Baptista a intrat in repriza secunda a meciului cu Gaz Metan, intrand in locul lui Ionita.

Acesta a negat faptul ca sufera de astm si a afirmat ca este doar alergic si primeste tratament pentru a tine sub control aceste alergii.

"Nu este adevarat ca sufar de astm. Oamenii vorbesc, dar sunt doar alergic la unele lucruri. Iau niste medicamente recomandate de medic. N-am avut astm, dar iau aceste medicamente", a declarat Julio Baptista dupa meciul cu Gaz Metan.

Julio Baptista este omul in jurul caruia se incearca reconstructia formatiei din Cluj. Campionii spera ca in scurt timp sa readuca echipa in grupele Champions League.

"CFR Cluj este o echipa mare care a jucat in UCL in trecut. Dorinta noastra este sa readucem Clujul in UCL. O sa fie multa munca de facut. Toti trebuie sa munceasca pentru asta", a declarat "Bestia".

Baptista nu este singurul fotbalist care a debutat astazi la CFR in Liga 1. Spaniolul Jesus Fernandes a tinut poarta intacta cu patru super interventii.