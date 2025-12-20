Ioan Becali a mărturisit că, în opinia sa, Alexandru Stoian are un potential foarte bun și consideră că fotbalistul transferat de FCSB de la Farul Constanța poate deveni noua ”perlă” a lui Gigi Becali.

Ioan Becali: ”Dacă îl vor folosi titular, Stoian va crește mult!”

Renumitul impresar susține că, în cazul în care Alexandru Stoian va deveni un jucător de bază pentru FCSB, atunci Gigi Becali ar putea obține o sumă uriașă în schimbul jucătorului în vârstă de 18 ani.

”Da, Stoian este un jucător interesant, doar că trebuie să își găsească locul de titular. Dacă FCSB ar avea curajul să joace cu under, atunci să fixeze o poziție. Dacă se va avea încredere și îl vor folosi titular, Stoian va crește mult. Acum ba joacă, ba nu joacă.

Are un fizic bun, știe cu mingea, e impunător. Are viteză și cu mingea la picior, dar și fără minge. E un jucător care mie îmi place. Sigur are impresar, e cel care se ocupă și de Ianis Hagi.

Eu i-am avut pe părinții lui Stoian în birou, dar acum mai mult timp. Am vorbit ceva, dar nu s-a legat. A avut loc întâlnirea când era la Hagi și debutase. E un tânăr jucător care promite mult și poate deveni o piesă importantă la FCSB.

Poate juca și vârf sau al doilea vârf. Poate juca și în 4-4-2, și în 3-5-2, poate evolua în mai multe sisteme. Lui i-ar conveni să fie central stânga, dar fuge și în dreapta, nu e problemă. În 4-3-3 poate juca oriunde vrea”, a spus Ioan Becali, conform Fanatik.

650.000 de euro este cota de piață a lui Alexandru Stoian, conform Transfermarkt.

În acest sezon, Stoian a marcat cinci goluri și a contribuit cu o pasă decisive în cele 17 meciuri în care și-a făcut apariția pe teren.

