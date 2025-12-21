FCSB - Rapid, de la 20:00. Echipe probabile + cote la Derby + revenirea lui Bîrligea. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Derby în Superliga: FCSB - Rapid | Analiza lui Dan Chilom.

analizadan chilomderbyfcsb - rapidFCSBRapidEchipe probabileCote pariuriSuperliga
de Dan Chilom

Cu siguranță, meciul sfârșitului de an, se joacă azi, pe National Arena. FCSB - Rapid. 

Campioana en-titre, FCSB, este într-o serioasă cursă de recuperare a punctelor pentru a prinde play-off-ul, ea aflându-se în acest moment pe poziția a 9a, cu 28 de puncte după 20 de etape, la 5 de ultimul loc de play-off. 

Rapid este lider, cu 38 de puncte, și același număr de etape.

FCSB - Rapid | Echipe probabile

FCSB: Târnovanu - Pantea, Graovac, Lixandru, Radunovic - Șut, Olaru - Cisotti, Tănase, Toma - Bîrligea

Rapid: Aioani – Manea, Ciobotariu, Kramer, Borza – Christensen, Keita, Grameni – Dobre, Koljic, Petrila.

Revenirea lui Bîrligea este marele câștig al trupei lui Charalambous.

FCSB este favorita caselor de pariuri, care le acordă “roș-albaștrilor” o cotă de 2.07 la victorie. 

FCSB - Rapid | Cote pariuri

Rapid are 3.90 la victorie 

Egal, cotă. 3.35

Ambele echipe marchează - 1.79

În ultimele 10 confruntări directe, conduce Rapid cu 4-1. 

Gâlcă îl conduce cu 2-0 pe Charalambous la meciurile directe 

Rapid are cel mai bun atac din Superligă, marcând de 33 de ori până acum. 

5 rezultate de egalitate s-au înregistrat în ultimele 10 meciuri dintre cele două. 

Meciul se va desfășura pe National Arena, acolo unde sunt așteptați în jur de 25000 de spectatori. 

Istvan Kovacs este delegat la partida din această seară, arbitru care acordă în medie 5,31 cartonașe galbene pe meci, și 0,30 roșii. 

Sugestia Sport.ro:

Șansă dublă X2

