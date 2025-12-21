FCSB - Rapid, de la 20:00. Echipe probabile + cote la Derby + revenirea lui Bîrligea. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom

de Dan Chilom
Cu siguranță, meciul sfârșitului de an, se joacă azi, pe National Arena. FCSB - Rapid.
Campioana en-titre, FCSB, este într-o serioasă cursă de recuperare a punctelor pentru a prinde play-off-ul, ea aflându-se în acest moment pe poziția a 9a, cu 28 de puncte după 20 de etape, la 5 de ultimul loc de play-off.
Rapid este lider, cu 38 de puncte, și același număr de etape.
FCSB - Rapid | Echipe probabile
FCSB: Târnovanu - Pantea, Graovac, Lixandru, Radunovic - Șut, Olaru - Cisotti, Tănase, Toma - Bîrligea
Rapid: Aioani – Manea, Ciobotariu, Kramer, Borza – Christensen, Keita, Grameni – Dobre, Koljic, Petrila.
Revenirea lui Bîrligea este marele câștig al trupei lui Charalambous.
FCSB este favorita caselor de pariuri, care le acordă “roș-albaștrilor” o cotă de 2.07 la victorie.
FCSB - Rapid | Cote pariuri
Rapid are 3.90 la victorie
Egal, cotă. 3.35
Ambele echipe marchează - 1.79