Fotbalistul legitimat la Gloria Băneasa a mărturisit că este surprins de regresul fotbalistului de 22 de ani care și-a pierdut statutul de titular în echipa campioanei.



Octavian Popescu traversează o perioadă complicată în Superliga. Deși la 19 ani debuta la prima reprezentativă și era văzut ca principalul produs de export al lui Gigi Becali, realitatea din decembrie 2025 arată complet diferit. Înaintea duelului de diseară dintre FCSB și Rapid, programat la ora 20:00, „perla” roș-albaștrilor a ajuns o rezervă de lux, fiind deposedată treptat de numărul 10, de banderola de căpitan și de prezențele la echipa națională.



Patronul echipei pare să se fi resemnat în privința jucătorului, iar acest declin abrupt nu a trecut neobservat de foștii săi parteneri din teren.



„Era foarte puternic din punct de vedere al caracterului”



Alexandru Burnaz îl cunoaște bine pe Tavi Popescu din perioada junioratului. Cei doi au împărțit vestiarul la două formații, însă legătura s-a răcit în timp. Burnaz a comentat pentru Prosport transformarea negativă a fostului său coleg, subliniind contrastul dintre psihicul puternic pe care îl avea Popescu în trecut și blocajul actual.



„Nu, nu mai țin legătura cu el. Da, era foarte talentat. Și foarte puternic din punct de vedere al caracterului. Eu nu știu ce se întâmplă acum cu el. El era un tip foarte puternic. Chiar nu știu ce să spun despre Tavi. Eu cred că el nu se aștepta să ajungă în situația în care nu va mai juca. Fiind talentat, el de mic juca mereu și cred că nu s-a așteptat să ajungă în situația în care să nu mai joace”, a spus Alexandru Burnaz.



850.000 de euro este cota de piață a lui Tavi Popescu, potrivit Transfermarkt, departe de vârful carierei atins în 2022, când era cotat de aceeași platformă la 4 milioane de euro.

