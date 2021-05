FCSB primeste o noua lovitura! Toni Petrea mai pierde un jucator

Macinata de accidentari, FCSB primeste o noua lovitura.

Toni Petrea are parte de zile dificile la FCSB, pe final de sezon. Antrenorul vicecampioanei a pierdut un om important din defensiva.

Asa cum sport.ro va informat in urma cu zece zile, stoperul Andrei Miron, care s-a accidentat in timpul meciului cu CFR Cluj, scor 1-1, nu va mai reveni pe teren in acest sezon.

Fundasul FCSB-ului a suferit o accidentare serioasa la glezna piciorului stang, dupa un duel cu Omrani si va lipsi de pe teren pentru doua luni de zile.

Miron a fost unul dintre oamenii de baza ai FCSB in acest sezon, imbracand tricoul ros-albastru de 33 de ori.

In afara de Miron, Toni Petrea i-a mai pierdut pentru acest final de sezon pe Adrian Sut si Florinel Coman, ambii accidentati.

