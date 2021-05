"Nu ne intereseaza ce jucatori trimite Becali! Nu stiu trecutul, stiu ca noi suntem Steaua!" Un fost jucator al FCSB-ului arunca "bomba"

Razboiul dintre Steaua si FCSB continua.

Liviu Bajenaru a jucat pentru FCSB in trecut, iar acum se afla la Steaua si spune ca echipa pentru care joaca acum este indreptatita sa aiba acest nume. Fotbalistul nu se teme de jucatorii pe care Gigi Becali ar putea sa-i trimita la baraj si anunta ca el si colegii trebuia sa promoveze indiferent de circumstante.

"Noi ne asteptam la un arbitraj corect, nu suntem vinovati pentru acel penalty. Si noi am avut niste faze pe care putem sa le discutam. Cel mai bun sa castige! Stim ce presiune e la Steaua, dar noi suntem pregatiti pentru orice. Vrem sa promovam la Liga 2 si dupa, daca se poate, la Liga 1.

Finala va fi in dubla mansa, trebuie sa stim cum sa gestionam meciurile. Poate sa fie si Afumati in finala, de ce nu? Eu cred ca avem atuurile noastre si putem sa promovam foarte usor. A fost o coincidenta, asa s-a intamplat atunci, in 2011 tot Steaua se numea. Nu stiu trecutul, stiu ca noi suntem Steaua, deci nu e un meci special.



Va fi un derby pentru promovare si trebuie neaparat sa promovam. Pe noi nu ne intereseaza ce jucatori trimite (n.r Becali la FCSB II), poate sa-i trimita si pe cei care au fost in tur, pe noi ne intereseaza doar promovarea. Eu cred ca putem face acest lucru.



Ar fi ideal pentru noi sa se joace finala cu spectatori, abia asteptam sa-i avem alaturi. Eu ma simt bine fizic, as vrea sa raman la Liga 2, sa mai duc inca un an daca se poate, dar nu depinde numai de mine. Cu lotul actual ne putem bate la promovare", a spus Liviu Bajenaru pentru Digisport.