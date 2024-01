Andrei Miron (29 de ani) s-a transferat liber de contract la FC Botoșani, după ce și-a reziliat contractul cu FCU Cluj. Acesta mai evoluase la echipa lui Valeriu Iftime în perioada iulie 2015 - februarie 2020, înainte să facă pasul spre FCSB. Stoperul a venit însoțit de alți doi foști jucători ai clujenilor, închizătorul Ioan Filip și mijlocașul central Lorand Fulop, în perioada de mercato mai fiind transferați câțiva jucători interesanți, precum argentianul Kaprof, angolezul Ferreira sau românul Celea.

"Miron l-a convins pe Filip să vină la Botoșani"

"Cu Miron am o relație specială, el l-a convins pe Filip să vină la Botoșani. Cu Celea ne-am văzut o dată în Antalya, aici a contat foarte mult antrenorul. Recunosc că Miron a venit pentru o veche prietenie pe care o are cu FC Botoșani. Cred că el este cel mai interesant transfer al meu acum. Cred cu tărie că Miron este un fundaș central care poate juca la orice echipă din România, e un jucător sigur care poate juca titular la orice echipă. Bine, fiecare antrenor cu politica dânsului...

"Kaprof este un jucător cu personalitate"

Eu înțeleg că e greu ca un jucător să-și asume ieșirea dintr-o situație grea, așa cum e la Dinamo sau la Botoșani. A fost interesant de discutat cu Juan Cruz Kaprof, care vine din prima ligă din Argentina și care s-a documentat bine, știa care e situația echipei, știa multe lucruri despre fotbalul românesc. El a zis că nu are o problemă cu situația echipei, nu are teamă, că vine fără probleme ca să evităm retrogradarea. Eu cred că este un jucător cu personalitate, dacă a înțeles situația și pune umărul la ridicarea echipei, de aceea am insistat să îl aducem.

Pinson l-a dezamăgit pe Iftime

În schimb, ne-am despărțit de Pinson, deși era foarte talentat. În ecosistemul lui Pinson nu mai încape nimeni. Cei trei-patru antrenori care au lucrat cu el nu a reușit să-i regleze evoluțiile și temperamentul. Asta înseamnă că el are o problemă. El nu a dat un randament pe măsura talentului său, eficacitatea lui în cadrul clubului nostru a fost mult sub așteptări. A avut un gol și câteva pase de gol, dacă nu mă înșel. Pentru un om care a jucat câteva zeci de meciuri în Liga 1 e puțin", a dezvăluit Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani.

FC Botoșani în perioada de mercato iarnă 2024:

Antrenor - Bogdan Andone (nou)

Veniri - Andrei Miron (FCU Cluj / liber de contract), Daniel Celea (Nea Salamina / liber de contract), Ioan Filip (FCU Cluj / liber de contract), Lorand Fulop (FCU Cluj / liber de contract), Juan Cruz Kaprof (Sarmiento Junin / liber de contract), Aldair Ferreira (Dziugas / liber de contract), Alexandru Piftor (Unirea Dej / liber de contract), Zoran Mitrov (Petrolul / liber de contract),

Reveniri după împrumuturi - Șerban Tomache (Șoimuz Fălticeni)

Plecări - Junior Pius (Chaves / 200.000 de euro), Kablan Davy N'Goma (FC Hermannstadt / gratis), Virgile Pinson, Carlo Casap, David Tweh (contracte reziliate), Șerban Tomache (CSM Bacău / împrumutat)

