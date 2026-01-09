Conducerea clubului a decis să investească masiv pentru a readuce echipa pe drumul succesului și a cheltuit aproape 500 de milioane de euro într-un an.



Primul val de investiții a venit în ianuarie 2025, cu un buget de 218 milioane de euro, pentru a opri seria negativă de rezultate și a întări lotul.



Printre achizițiile notabile s-au numărat Abdukodir Khusanov (Lens, 40 milioane €), Vitor Reis (Palmeiras, 37 milioane €), Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt, 75 milioane €) și Nico Gonzalez (Porto, 60 milioane €), dar și tineri promițători precum Christian McFarlane și Juma Bah.



Au urmat alte aproape 300 de milioane de euro



Vara trecută, Manchester City a continuat transformarea lotului, cheltuind 206,8 milioane € pe jucători precum Tijjani Reijnders (AC Milan, 54,9 milioane €), Rayan Ait-Nouri (Wolves, 36,8 milioane €), Rayan Cherki (Lyon, 36,5 milioane €), James Trafford (Burnley, 31,2 milioane €) sau Gianluigi Donnarumma (PSG, 30 milioane €).



Iarna aceasta, în ianuarie 2026, a venit ultima achiziție majoră, Antoine Semenyo de la Bournemouth, pentru 75 milioane d eeuro, puțin peste clauza de reziliere a jucătorului.



În total, pe parcursul unui an, clubul de pe Etihad a investit 498,5 milioane euro pentru a reface o echipă care să lupte din nou la titlu în Premier League.



Manchester City se află în prezent pe pozițiile fruntașe, în spatele liderului Arsenal, și speră să își mențină șansele de a cuceri titlul până la finalul sezonului. Clasamentul poate fi urmărit mai jos:

