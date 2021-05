"El e breloc! Nu-l vrea nimeni din Italia pe Morutan!" Florin Manea, atac devastator la impresarul jucatorului de la FCSB

Florin Manea a inceput ofensiva impotriva lui Florin Vulturar, concurent pe "piata" jucatorilor din Romania.

Dupa ce in urma cu ceva timp impresarul care il reprezinta la Olimpiu Morutan, Florin Vulturar, a vorbit despre un interes al lui Inter pentru fotbalistul roman si despre o oferta de 10 milioane de euro pe care ar fi avut-o Gigi Becali pentru jucator, acum, Florin Manea iese la atac si il acuza de minciuni pe rivalul sau.

"Pe Morutan il reprezinta Vulturar, care are un stil d-ala vechi, baga in ziar ca il vor 10 echipe, ca poate il va vrea una. Niciuna dintre cele de care s-a scris nu il vrea. Va spun eu! Sunt prieten intim cu scouterul sef al lui Conte. Iesim impreuna, vine in Romania la mine, ma duc la el. I-am zis 'am inteles ca il iei pe Morutan'.

Si a spus 'Cine e Morutan?'. Nici nu stia cine e. Treaba lor, fiecare isi face meseria cum vrea. Hai ma, n-ai vazut ca Vulturar a spus ca se roaga la televizor ca Giovanni sa gaseasca un contract? El e breloc, eu n-as putea fi asa. Si acum a dat mandat pentru Morutan la nu stiu cati din Italia pe care ii cunosc. Nici lor nu le place. Le da mandat ca aia sa il prezinte (pe Morutan) in Italia, ca el nu are forta", a spus Manea la GSP.