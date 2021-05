EXCLUSIV | "E foarte bine ce a facut Rusescu!" Mustata intervine dupa atacul lui Mihai Stoica la adresa fotbalistului lui Clinceni! Mesaj pentru conducerea FCSB: "Cerem demisia tuturor!"

Gheorghe Mustata, liderul suporterilor FCSB, a vorbit despre meciul cu Clinceni.

Mustata a comentat atacurile la adresa fostilor jucatori de la FCSB, dupa ce atat Gigi Becali, cat si Mihai Stoica au spus ca acestia au mers pe teren cu CFR Cluj, iar cu FCSB si-au dat viata pe teren.

Raul Rusescu a fost vizat de managerul general al ros-albastrilor, pentru o lovitura libera executata usor in meciul cu ardelenii. Fotbalistul a venit cu un raspuns pentru Mihai Stoica, iar acum Gheorghe Mustata s-a pronuntat in privinta conflictului. Liderul galeriei a declarat la 'Ora exacta in sport' ca fanii sunt alaturi de fostii jucatori.

Totodata, Mustata a anuntat ca fanii vor cere demisii in masa in cazul in care FCSB nu va lua titlul nici in acest an.

"Problema mea este in felul urmator, ce a facut Rusescu e foarte bine. Si la gol i-a parut rau pentru ce s-a intamplat. Daca nu iesi la centrari, ce cauti? Acolo si Rusescu s-a mirat cum a luat golul ala. Ei vor avea tot respectul nostru, si-au facut meseria. Au indepartat toate suspiciunile. Bravo lor ca nu s-au dat la o parte, au aratat ca sunt fotbalisti. Eu le transmit in numele tuturor suporterilor Peluzei Nord, jucatorii acestia, fosti titulari la Steaua, vor avea tot respectul nostru, indiferent de echipa.

Noi stim sa ne respectam valorile. Vrem sa le propunem si domnului Marcel Puscas si Cristinei Neagu pentru a veni alaturi de noi in Asociatia 'Salvati Steaua'! Ei vor fi si sunt respectati de noi.

Referitor la Rusescu, Tanase si Gardos. Faptul ca Adi Popa are o alta directie pentru el, asta sunt lucruri separate.

Revenim la discutia Gigi Becali, oamenii nu ca iubesc clubul, sunt multi suporteri care au dusmanie pe el si spun ca astea se intampla din cauza lui. Dar toti stiu ca acest club se numeste Steaua Bucuresti. Toata lumea stie ca in Liga 1 este continuitatea sectiei de fotbal a CSA.

Bravo jucatorilor de la Clinceni si sa nu creada ca suporterii Stelei nu sunt langa ei. Bravo ca au jucat fotbal, ca au aratat tuturor ca nu exista prietenie intre ei si Clinceni.

Ca noi suntem intr-o discutie cu clubul sau ca ne certam, sau ca eu am cerut demisia domnului MM Stoica. Vom cere demisia tuturor daca nu se ia campionatul. Daca vii si spui ca Rusescu nu a tras cu CFR si a tras cu Steaua, asta este, e fotbalist, atat a putut la meciul ala", a spus Mustata la PRO X.