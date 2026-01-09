Internaționalul român a revenit la Atletico, însă, mai mult ca sigur, portarul se va îndrepta către un nou club având în vedere că la gruparea din capitala Spaniei este imposibil să prindă minute.

Două oferte din Portugalia și una din Polonia pentru Horațiu Moldovan

Conform presei din Spania, Atletico Madrid are trei oferte pe masă pentru Horațiu Moldovan. Două dintre oferte sunt din campionatul Portugaliei. Prima este din partea celor de la Gil Vicente, ocupanta locului 4 din campionatul Portugaliei, iar cea de-a doua este din partea celor de la Arouca, ocupanta locului 16.

Se pare însă că ar mai fi o ofertă pentru fostul portar de la Rapid din partea unui club din campionatul Poloniei, însă numele echipei nu a fost dezvăluit de spanioli.

Așadar, viitorul lui Horațiu Moldovan este în continuare incert și rămâne de văzut ce îl va aștepta pe goalkeeper-ul român în a doua parte a sezonului, având în vedere că s-a vorbit intens și despre un împrumut în Belgia, la Club Brugge.