Adrian Șut a părăsit joi cantonamentul din Antalya al celor de la FCSB. Mijlocașul defensiv s-a îndreptat spre Dubai, unde va efectua vizita medicală și va semna contractul Al Ain.

Gigi Becali, secretos în privința transferului lui Adrian Șut

Șut va semna un contract valabil pe două sezoane și jumătate și va încasa un salariu de un milion de euro pe sezon. În schimbul fotbalistului, FCSB va primi din partea clubului din Emiratele Arabe Unite 1,5 milioane de euro.

Întrebat ce l-a determinat să renunțe la Adrian Șut în condițiile în care mijlocașul era unul dintre jucătorii de bază ai campioanei, iar suma de transfer nu este una ieșită din comun, Gigi Becali a oferit un răspuns enigmatic: ”Nu pot să spun ce m-a determinat până nu e gata treaba!”.

”Păi stai puțin, stai să vedem, s-a terminat? După ce se semnează contractul vorbim. Ce e cert e că da, am acceptat, dar după aia vorbim detalii. Nu pot să spun ce m-a determinat până nu e gata treaba. Ce vrei acum, sunt idiot? (n.r. E greu să umpleți golul lăsat?) Ce, eu sunt idiot?”, a spus Gigi Becali într-un dialog cu PRO TV și Sport.ro.

