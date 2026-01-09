Mijlocașul care se afla de șapte ani la echipa patronată de Gigi Becali va semna un contract valabil pe următoarele două sezoane și jumătate și va încasa un milion de euro anual.

Basarab Panduru: ”Nu mă surprinde destinația!”

Basarab Panduru a analizat transferul lui Adrian Șut în Emiratele Arabe Unite, la Al Ain. Fostul mare fotbalist a mărturisit că nu este surprins de campionatul în care va ajunge mijlocașul defensiv și spune că, deși la prima vedere suma de transfer pare una mică, este greu de crezut că FCSB va mai vinde un fotbalist pe o sumă impresionantă în condițiile în care nici pentru Darius Olaru, fotbalistul care sezonul trecut, până la accidentare, era într-o formă excepțională nu s-au plătit cinci milioane de euro.

De asemenea, Panduru susține că, în opinia sa, pentru FCSB, plecarea lui Adrian Șut nu va fi o pierdere, chiar dacă mijlocașul era unul dintre jucătorii importanți din vestiar și unul dintre căpitanii echipei.

”Nu mă surprinde, e corectă destinația. Suma pare mică așa, dar, dacă mă uit că Olaru are 5 şi nu dă nimeni, în Emiratele Arabe, Olaru cred că ar fi printre cei mai buni și nu fuge nimeni cum ar fugi el pe acolo.

La prima vedere zici că e o pierdere pentru FCSB, pentru că e şi căpitan de echipă, om important, dar ai văzut că la FCSB când ziceai că ce face echipa fără Olaru, nu a fost problemă. Nu cred că e o problemă acum, dar cred ca era un jucător bun pentru FCSB”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

