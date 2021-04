FCSB poate avea probleme uriase daca nu prinde cupele europene sezonul viitor! Coeficientul echipei lui Becali risca sa se prabuseasca

Echipa lui Gigi Becali a ratat in ultimele 3 sezoane calificarea in grupele Europa League.

Din aceasta cauza, coeficientul ros-albastrilor, care a fost unul extrem de bun pentru un club din Romania pentru o buna perioada de timp, a avut destul de mult de suferit.

In acest moment, FCSB 'traieste' din punctajul acumulat in sezoanele 2016-2017 si 2017-2018, ultimele in care a jucat in grupele unei competitii europene, in speta Europa League.

Astfel, echipa lui Gigi Becali are nevoie disperata sa se califice in grupele unei competitii europene in sezonul viitor, astfel risca sa piarda si mai mult din coeficientul adunat in acele doua sezoane.

Potrivit Fanatik, la inceputul sezonului 2021-2022, FCSB va pierde cele 5.000 de puncte acumulate in clasamentul UEFA in sezonul 2016-2017 si va ajunge astfel la 21.000 de puncte.

Astfel, ros-albastrii vor avea mare nevoie sa intre in grupele Europa League pentru ca, daca vor dori sa plece cu acelasi coeficient si in sezonul 2022-2023, atunci trebuie sa acumuleze cateva puncte in faza grupelor din a doua competitie europeana intercluburi, conform sursei citate.

Mai mult, in cazul in care nu vor intra in grupe sezonul viitor, la inceputul stagiunii 2022-2023 ros-albastrii vor mai pierde alte 9.000 de puncte, intrucat in sezonul 2017-2018 au ajuns pana in '16'-imile Europa League.

Astfel, FCSB ar putea pierde nu mai putin de 14.000 de puncte in clasamentul coeficientilor UEFA in doar doua sezoane, ceea ce ar insemna ca nu va mai putea fi cap de serie la tragerile urmatoare, iar accesul in cupele europene va fi din ce in ce mai greu.

In cazul in care ar repeta contra performantele din cupele europene din ultimii 3 ani si sezonul viitor, coeficientul FCSB-ului s-ar duce pur si simplu in cap. In acest scenariu, echipa antrenata de Toni Petrea ar putea spera la un parcurs mai lung in competitiile continentale doar in cazul in care ar castiga campionatul.

Atunci, FCSB-ul ar merge in primul tur preliminar din Champions League unde ar intalni un adversar mai facil si daca se va califica in turul 2, atunci ar avea asigurata prezenta macar in turul 3 Europa League, iar in caz de eliminare ar ajunge in playoff-ul Conference League.

Pentru a-si imbunatati coeficientul, FCSB trebuie sa faca minim 5.000 de puncte, ceea ce inseamna ca trebuie neaparat sa ajunga in grupele uneia dintre cele 3 competitii europene.