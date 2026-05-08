În timp ce Real Madrid soluționează procedurile disciplinare deschise împotriva celor doi implicați în altercație, Tchouameni continuă să se antreneze zilnic sub conducerea lui Arbeloa, ceea ce face ca includerea sa în lotul pentru El Clasico să fie foarte probabilă.

Aurelien Tchouameni s-a antrenat aparent normal în sesiunea de pregătire de vineri de la Valdebebas, cu două zile înainte de El Clasico de pe Camp Nou. Joi, Tchouameni a avut un conflict fizic cu Federico Valverde.

Kylian Mbappe a participat și el la antrenamente, încercând să fie apt pentru a juca împotriva Barcelonei duminică, notează Marca.

Kylian Mbappe poate fi în lot pentru El Clasico

Imaginile publicate de Real Madrid îl arată evoluând în meciul de antrenament, la fel ca orice alt jucător, după ce joi a participat doar la o parte din sesiunea cu grupul.

Atacantul francez a trecut un test cu rezultat pozitiv, iar integrarea sa treptată în grup sugerează că ar putea fi inclus în lotul pentru Clasico, deși disponibilitatea sa de a fi în primul unsprezece de pe Camp Nou rămâne o necunoscută.

Situația lui Valverde

Federico Valverde a lipsit de pe teren în timpul recuperării după accidentarea la cap suferită în altercația cu Tchouameni.

Uruguayanul va trebui să se odihnească între 10 și 14 zile, ceea ce înseamnă că va rata nu doar El Clasico, ci și viitoarele meciuri ale lui Real Madrid.