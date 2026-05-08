Răspunsul lui Lautaro Martinez când a fost întrebat direct dacă vrea să plece de lângă Cristi Chivu

Întrebat ce ar face în cazul în care ar primi o propunere financiară consistentă din partea unei alte formații europene importante, acesta a oferit un răspuns clar. „Sunt fidel proiectului de la Inter, mă simt ca acasă” , a transmis jucătorul sud-american.

Inter Milano a câștigat titlul în Serie A cu trei etape înainte de finalul sezonului, iar starul argentinian a anunțat că rămâne complet dedicat grupării „nerazzurre”.

Motivele care îl leagă de echipa italiană

Liderul ofensiv al milanezilor a explicat că nu găsește niciun argument pentru a schimba campionatul în acest moment, invocând atât aspecte ce țin atât de viața sportivă, cât și de cea personală.

„Familia mea este fericită, avem un restaurant și iubim orașul Milano. Din prima zi, toți m-au tratat într-un mod de neimaginat. Am atins obiective personale și de echipă cu adevărat importante”, a adăugat Martinez, potrivit TMW.

Fotbalistul născut în anul 1997 a strâns cifre remarcabile în tricoul lui Inter, cu 173 de goluri înscrise în 372 de partide. Până la transferul în Italia, el a punctat de 27 de ori în 62 de apariții pentru Racing Club. La nivel internațional, atacantul a marcat 36 de goluri în 75 de selecții pentru naționala Argentinei.