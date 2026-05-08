Echipa de pe Anfield Road se află pe locul 5 în clasament cu 58 de puncte. După 35 de etape, Liverpool a bifat 17 victorii și șapte rezultate de egalitate, la care s-au adăugat 11 eșecuri.

În runda cu numărul 35, formația dirijată de Arne Slot a pierdut cu rivala Manchester United pe Old Trafford, scor 2-3. ”Diavolii roșii” s-au impus și în turul sezonului contra ”cormoranilor”, pe Anfield, cu 2-1.

Arne Slot pregătește deja următorul sezon la Liverpool: ”Trebuie să facem asta”

În cadrul unei conferințe, Arne Slot a evidențiat că așteaptă cu nerăbdare următorul sezon și că înainte de startul noii stagiuni trebuie să mai schimbe câte ceva în lot, în condițiile în care Mohamed Salah și Andy Robertson vor pleca.

”Aștept cu nerăbdare sezonul viitor, așa că nu sunt deloc îngrijorat. Probabil va mai exista o mică perioadă de tranziție, dar nu la fel de drastică precum vara trecută. Va trebui să facem schimbări în lot, deoarece doi jucători ne părăsesc”, a spus Slot, potrivit sportalbg.

Pentru Liverpool urmează meciul cu Chelsea din etapa #36. Cele două echipe își dau întâlnire sâmbătă, la 14:30.

Arne Slot redesenează echipa lui Liverpool după plecarea lui Salah. Cele trei mutări care vor schimba radical jocul

Arne Slot se bucură de sprijinul total al conducerii pentru noul proiect din sezonul următor, având ca obiectiv întărirea a trei posturi cheie și readucerea echipei la cel mai înalt nivel de competitivitate.

Pentru a consolida apărarea, ținta principală este Marcos Senesi. Fundașul argentinian își va încheia contractul cu Bournemouth în luna iunie a acestui an, ceea ce îi va permite să ajungă la Liverpool din postura de jucător liber, reprezentând o oportunitate financiară excelentă și o mișcare strategică inteligentă.

La mijlocul terenului, Adam Wharton a devenit prioritatea numărul unu. „Cormoranii” au preluat conducerea în cursa pentru semnătura tânărului englez, reușind să depășească interesul manifestat anterior de Real Madrid.

Pentru a umple golul lăsat de despărțirea confirmată de Mohamed Salah, conducerea dorește o extremă dreapta de clasă mondială, cu un profil tânăr și foarte exploziv. Opțiunile finale au fost restrânse la doi jucători: Yan Diomande de la RB Leipzig și Bradley Barcola de la PSG.