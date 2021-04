Stanciu, gata sa dea lovitura si sa il elimine pe Arteta in: Slavia Praga - Arsenal, LIVE de la 22:00 | Kovacs, la centru in: United - Granada, de la aceeasi ora

14:50

Slavia Praga - Arsenal

Dupa ce le-a scos pe Leicester si Rangers din competitie, Nicolae Stanciu se pregateste de inca o lovitura alaturi de Slavia Praga. Arsenal se deplaseaza in Cehia, dupa ce meciul tur s-a incheiat 1-1.

Mijlocasul roman a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai Slaviei in meciul tur, care are sase absente in lot, printre care si Kudela, jucatorul suspendat de UEFA dupa scandalul de rasism de la meciul cu Rangers.

De cealalta parte, Arsenal nu se va baza pe David Luiz si Tierney.

Slavia Praga ramane neinvinsa in acest an, ultima infrangere suferita fiind in meciul cu Leverkusen din deplasare. Arsenal vine dupa o victorie categorica in campionat.

Manchester United - Granada

'Diavolii rosii' s-au impus cu 2-0 in meciul tur cu Granada si pare ca si-au asigurat prezenta in semifinalele competitiei.

Meciul de pe Old Trafford va fi condus de la centru de Istvan Kovacs.

United are absente importante in lot, nu mai putin de sase jucatori sunt indisponibili, printre care Shaw, Martia sau Maguire. De cealalta parte, nici Granada nu sta mai bine la acest capitol, cu 9 jucatori care sunt indisponibili.

Granada a reusit sa obtina prima victorie dupa o serie de patru meciuri consecutive in care a pierdut, in timp ce United a reusit sa lege trei victorii consecutive.

AS Roma - Ajax

Italenii tremura pentru calficarea in semifinale dupa 2-1 in deplasarea cu Ajax, insa au probleme de loc, cu jucatori precum El Sharaawy, Smalling sau Zaniolo indisponibili.

De cealalta parte, Ajax nu se poate baza pe cinci jucatori, printre ei aflandu-se Blind si portarul Onana.

Roma vine dupa doua victorii consecutive, in timp ce Ajax, neinvinsa in acest an pana la meciul tur a reusit sa castige in ultima etapa.

Villarreal - Dinamo Zagreb

Dinamo Zagreb spera sa mai faca o 'minune' dupa ce a reusit sa o elimine pe Tottenham din competitie si sa intoarca rezultatul pe terenul spaniolilor, asigurandu-si prezenta in semifinale. Meciul tur s-a incheiat 1-0 pentru Villarreal.

Villarreal a suferit prima infrangere dupa o serie de sase meciuri cu victorii consecutive, in ultima etapa din La Liga, in timep ce Zagreb, care nu mai pierduse din turul cu Tottenham vine dupa victoria din derby-ul orasului.