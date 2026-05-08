Gabriela Ruse (28 de ani, 67 WTA) a avut parte de o veste bună la Roma, deși a pierdut în finala calificărilor.
Gabriela Ruse, premiu de peste 20,000 în urma invitației acceptate pe tabloul principal de la Roma
Depășită surprinzător de austriaca Sinja Kraus (103 WTA), scor 7-6 (3), 6-2, Ruse a ratat calificarea pe tabloul principal, după care i-a fost oferită de către organizatori, în urma retragerii din competiție a americancei Amanda Anisimova.
Invitația primită de Gabriela Ruse în competiția propriu-zisă a fost dublată de un curaj impresionant, arătat în primul set al confruntării cu Jelena Ostapenko. Cele două game-uri pierdute de româncă au arătat că jucătoarea din București vrea să calce pe succesul obținut în fața letonei, în Linz. În turneul din Austria, Ruse a revenit de la 0-1 la seturi împotriva lui Ostapenko și a eliminat-o în sferturile de finală, 4-6, 6-4, 6-1.