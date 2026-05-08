GALERIE FOTO „Donația” făcută de italieni Gabrielei Ruse, în turneul de la Roma. Premiul încasat printr-un mare noroc

„Donația” făcută de italieni Gabrielei Ruse, în turneul de la Roma. Premiul încasat printr-un mare noroc Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gabriela Ruse a primit un premiu la care nu se mai aștepta, în timpul competiției WTA 1000 de la Roma.

TAGS:
Gabriela Ruseturneul WTA 1000 de la RomaWTA RomaJelena OstapenkoTenis Romania
Din articol

Gabriela Ruse (28 de ani, 67 WTA) a avut parte de o veste bună la Roma, deși a pierdut în finala calificărilor.

Gabriela Ruse, premiu de peste 20,000 în urma invitației acceptate pe tabloul principal de la Roma

Depășită surprinzător de austriaca Sinja Kraus (103 WTA), scor 7-6 (3), 6-2, Ruse a ratat calificarea pe tabloul principal, după care i-a fost oferită de către organizatori, în urma retragerii din competiție a americancei Amanda Anisimova.

Invitația primită de Gabriela Ruse în competiția propriu-zisă a fost dublată de un curaj impresionant, arătat în primul set al confruntării cu Jelena Ostapenko. Cele două game-uri pierdute de româncă au arătat că jucătoarea din București vrea să calce pe succesul obținut în fața letonei, în Linz. În turneul din Austria, Ruse a revenit de la 0-1 la seturi împotriva lui Ostapenko și a eliminat-o în sferturile de finală, 4-6, 6-4, 6-1.

Gabriela Ruse

  • Sorana cirstea zgura madrid 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Dar campioana Roland Garros 2017 a revenit cu tenacitate și a rezistat într-un meci lung, de 2 ore și 15 minute, impunându-se cu 2-6, 6-2, 6-3, în ciuda faptului că cedase nu mai puțin de trei break-uri în manșa inaugurală.

Câte trei break-uri a semnat Ostapenko în seturile doi și trei, obținând victoria la capătul unui game de anduranță, care a văzut cinci egalități la patruzeci până ca letona să fructifice a doua oportunitate de a închide jocul.

Ruse coboară 6 locuri în clasamentul WTA

Pentru acest joc disputat în turneul propriu-zis de la Roma, Gabriela Ruse a încasat un premiu în valoare de €21,285.

Eșecul cu Jelena Ostapenko o coboară șase locuri pe Gabriela Ruse, în clasamentul WTA actualizat în timp real, românca urmând să ocupe locul 73, în absența altor modificări care pot surveni în ultima săptămână a turneului din capitala Italiei.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bolojan și Fritz anunță o alianță PNL–USR împotriva „acțiunii distructive a PSD”: „Nu mai putem accepta blocarea reformelor”
Bolojan și Fritz anunță o alianță PNL–USR împotriva „acțiunii distructive a PSD”: „Nu mai putem accepta blocarea reformelor”
ULTIMELE STIRI
Fostul căpitan al roș-albaștrilor a ales antrenorul perfect pentru FCSB: „Ar fi ceva extraordinar”
Fostul căpitan al roș-albaștrilor a ales antrenorul perfect pentru FCSB: „Ar fi ceva extraordinar”
Ce șanse are Andrei Rațiu să câștige Conference League. Cotele înainte de Crystal Palace - Rayo Vallecano
Ce șanse are Andrei Rațiu să câștige Conference League. Cotele înainte de Crystal Palace - Rayo Vallecano
Florin Talpan iese la atac după fiesta din Ghencea. Ținta este Radu Miruță: „Vin să își facă reclamă”
Florin Talpan iese la atac după fiesta din Ghencea. Ținta este Radu Miruță: „Vin să își facă reclamă”
Anunț de ultimă oră despre Kylian Mbappe!
Anunț de ultimă oră despre Kylian Mbappe!
Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale
Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A câștigat o avere, acum poate reveni la FCSB: jucătorul dorit de Becali a luat o sumă amețitoare!

A câștigat o avere, acum poate reveni la FCSB: jucătorul dorit de Becali a luat o sumă amețitoare!

Federico Valverde a rupt tăcerea după ce Tchouameni l-a băgat în spital. Ce s-a întâmplat, de fapt, în vestiarul lui Real Madrid

Federico Valverde a rupt tăcerea după ce Tchouameni l-a băgat în spital. Ce s-a întâmplat, de fapt, în vestiarul lui Real Madrid

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale

La Real, ca la spitalul de nebuni! Valverde, băgat în spital de Tchouameni! Detaliile cazului, șocante

La Real, ca la spitalul de nebuni! Valverde, băgat în spital de Tchouameni! Detaliile cazului, șocante

FCSB, gata să se aleagă cu un fotbalist de 4 milioane de euro! E peste un fost star al Realului!

FCSB, gata să se aleagă cu un fotbalist de 4 milioane de euro! E peste un fost star al Realului!

Florentino Perez a intervenit după ce Tchouameni l-a băgat în spital pe Valverde + comunicatul oficial

Florentino Perez a intervenit după ce Tchouameni l-a băgat în spital pe Valverde + comunicatul oficial



Recomandarile redactiei
Florin Talpan iese la atac după fiesta din Ghencea. Ținta este Radu Miruță: „Vin să își facă reclamă”
Florin Talpan iese la atac după fiesta din Ghencea. Ținta este Radu Miruță: „Vin să își facă reclamă”
Victor Pițurcă a numit următoarea campioană a României: "Fără dubii!"
Victor Pițurcă a numit următoarea campioană a României: "Fără dubii!"
Anunț de ultimă oră despre Kylian Mbappe!
Anunț de ultimă oră despre Kylian Mbappe!
Andrei Rațiu i-a cucerit pe spanioli după calificarea în finala Conference League: "Să plătească până la ultimul cent!"
Andrei Rațiu i-a cucerit pe spanioli după calificarea în finala Conference League: "Să plătească până la ultimul cent!"
„Regele” Europa League! A câta finală este pentru Unai Emery și câte a câștigat
„Regele” Europa League! A câta finală este pentru Unai Emery și câte a câștigat
Alte subiecte de interes
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
Iga Swiatek, peste Simona Halep! Poloneza a reușit inimaginabilul, în finala de la Roma
Iga Swiatek, peste Simona Halep! Poloneza a reușit inimaginabilul, în finala de la Roma
Set la zero! Sorana Cîrstea s-a distrat în turul al doilea de la Roma
Set la zero! Sorana Cîrstea s-a distrat în turul al doilea de la Roma
Jelena Ostapenko bate tot! Ce victimă a mai făcut la Wimbledon 2024
Jelena Ostapenko bate tot! Ce victimă a mai făcut la Wimbledon 2024
Jelena Ostapenko, "Super-Woman" din WTA. Ce come-back fabulos a reușit letona
Jelena Ostapenko, "Super-Woman" din WTA. Ce come-back fabulos a reușit letona 
CITESTE SI
Scenarii privind formarea unui nou Guvern în România. Cum ar putea Ilie Bolojan să fie numit din nou premier

stirileprotv Scenarii privind formarea unui nou Guvern în România. Cum ar putea Ilie Bolojan să fie numit din nou premier

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Cum acționa influencerul reținut pentru înșelăciuni cu cazări pe litoral. A luat 100.000 lei de la 130 de oameni

stirileprotv Cum acționa influencerul reținut pentru înșelăciuni cu cazări pe litoral. A luat 100.000 lei de la 130 de oameni

Cum îți poți recupera banii dacă ești lovit de un șofer fără RCA, ori care a dispărut. Există câteva condiții

stirileprotv Cum îți poți recupera banii dacă ești lovit de un șofer fără RCA, ori care a dispărut. Există câteva condiții

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!