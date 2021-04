Anunt soc in fotbalul mondial! Aubameyang, internat cu malarie! Care este starea fotbalistului si cat va lipsi

Pierre-Emerick Aubameyang se afla internat in spital.

Capitanul lui Arsenal a contractat malaria in timp ce se afla la echipa nationala a statului Gabon.

Fotbalistul a confirmat pe contul sau de Instagram ca este internat, scriind si cateva cuvinte despre starea sa de sanatate.

"Multumesc pentru toate mesajele si apelurile. Din pacate, am contractat malaria in timp ce eram in serviciul echipei nationale in Gabon, acum cateva saptamani.

Am petrecut cateva zile in spital saptamana aceasta, dar ma simt deja mult mai bine cu fiecare zi care trece, datorita medicilor extraordinari care au detectat si tratat virusul atat de repede.

Nu m-am mai simtit cu adevarat eu in ultimele doua saptamani, dar in curand ma voi intoarce mai puternic", a fost mesajul postat de Aubameyang.

Nu se stie, insa, de cat timp va avea nevoie fotbalistul in varsta de 31 de ani pana va putea sa revina pe teren.

