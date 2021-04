Spectacol total in semifinalele Europa League! Roma - United si Arsenal - Villarreal sunt super meciurile care vor stabili finalistele! Cand se vor juca partidele

S-au terminat meciurile retur din sferturile de finala UEFA Europa League.

Dupa 1-1 pe teren propriu, Arsenal a predat o adevarata lectie de fotbal in prima repriza a meciului impotriva echipei lui Nicolae Stanciu, Slavia Praga, si a inscris de 3 ori intr-un interval de 7 minute.

Stanciu, desi a fost cel mai periculos jucator al campioanei Cehiei, a fost schimbat la pauza. Arsenal a mai marcat o data si in repriza secunda prin Lacazette si a castigat cu 4-0 la Praga.

Manchester United s-a impus si pe teren propriu in fata Granadei, scor 1-0, dupa ce in tur in Spania a castigat cu 2-0 si s-a calificat fara probleme in semifinale.

De asemenea, Villarreal s-a calificat cu o victorie dubla in fata lui Dinamo Zagreb. Dupa ce in Croatia, spaniolii au castigat cu scorul de 1-0, echipa lui Unai Emery s-a impus si pe teren propriu, scor 2-1.

A patra echipa calificata in semifinalele Europa League este AS Roma, care a remizat pe teren propriu cu Ajax, scor 1-1, dupa ce la Amsterdam a castigat cu 2-1.

Astfel, meciurile din semifinale se anunta a fi extrem de spectaculoase. AS Roma va juca impotriva lui Manchester United, iar Arsenal va infrunta pe Villareal, echipa antrenata de fostul antrenor al londonezilor, Unai Emery.

Meciurile din semifinale vor fi AS Roma - Manchester United si Villarreal - Arsenal. Meciul tur se va juca pe 29 aprilie, iar returul pe 6 mai, urmand ca marea finala de la Gdansk sa se dispute pe 26 mai.