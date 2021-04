CFR voia sa-si ia revansa in fata FCSB-ului! "Trebuia sa castigam cu 3-0!" Ce a declarat Paun dupa Supercupa Romaniei

CFR Cluj a castigat Supercupa Romaniei dupa ce a invins-o la penalty-uri pe FCSB.

La finalul partidei, Paun a declarat ca echipa sa ar fi trebuit sa se impuna cu 3-0 din timpul regulamentar de joc, aratand astfel ca isi dorea o revansa pentru infrangerea cu 3-0 din meciul din Liga 1, disputat in martie.

"A fost un meci de lupta, am avut foarte multe ocazii si in prima repriza si in a doua, mingea nu a vrut sa intre. Dar cel mai important este ca am castigat. Nu conteaza sa am castigat la penalty-uri, Supercupa este la noi, asta e cel mai important.

Nu sunt ingrijorat ca nu am marcat. Asta este, nu a intrat. Poate in aceasta seara trebuia sa castigam la diferenta cu care ne-a batut FCSB in campionat la Bucuresti.

Este normal sa ma bucur de acest trofeu. Ne plac trofeele. In ultimii ani am castigat foarte multe trofee. Ne bucuram de aceasta Supercupa si speram sa o incununam cu castigarea campionatului. Vom lupta pentru titlu pana la final", a declarat Paun.