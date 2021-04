"E in ADN-ul nostru sa castigam trofee!" Camora a exultat dupa victoria din Supercupa: "Din pacate am ratat mult! Doar noi am avut ocazii in seara asta!"

CFR Cluj a castigat Supercupa Romaniei dupa ce a invins pe FCSB la loviturile de departajare.

Dupa meci, capitanul Mario Camora a spus ca meciul ar fi trebuit sa se incheie dupa 90 de minute, pentru ca echipa sa a ratat multe ocazii importante. De asemenea, fundasul stanga a anuntat ca CFR are in ADN sa castige trofee si va da totul pentru al patrulea titlu consecutiv in Liga 1.

"O bucurie mare. Eu zic ca echipa a meritat acest trofeu, a avut mai multe ocazii, dar din pacate am ratat mult in aceasta seara. Cred ca doar noi am avut ocazii, nu tin minte decat asa una cu capul pe final a celor de la FCSB.

Noi am vrut sa rezolvam meciul in 90 de minute, pentru ca stiam ca dupa o sa fie tensiune. Echipa a vrut si a demonstrat ca a vrut, dar inainte s-au ratat ocazii si asta a fost cea mai mare problema la noi.

E in ADN-ul nostru sa castigam trofee in ultimii 10 ani. Dupa insolventa, conducerea a facut un efort mare, au venit 3 campionate la rand, vrem sa vina al patrulea. Cine vine la CFR stie ca toata lumea vrea sa castige trofee si trebuie sa avem aceasta foame in continuare", a spus Mario Camora la finalul meciului.