Ștefan Târnovanu (25 de ani) a pierdut postul de titular la începutul acestui an, după ce FCSB a decis să mizeze în poartă pe un jucător U21, Matei Popa. Strategia clubului s-ar putea menține și în sezonul viitor, ceea ce l-ar putea determina pe Târnovanu să își forțeze plecarea în vară.

Bănel Nicoliță îl vede pe Târnovanu la Inter: "Și de Tătărușanu spunea că nu are șanse și ați văzut"

Recent, Târnovanu recunoștea că visează să joace în Italia, chiar la noua campioană Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu. Fostul internațional Bănel Nicoliță (41 de ani), dublu campion al României, nu crede că o astfel de mutare ar fi imposibilă, chiar dacă saltul ar fi unul uriaș pentru portarul de la FCSB.

Nicoliță oferă exemplul lui Ciprian Tătărușanu, un alt fost portar de la FCSB, care a plecat din România tot în Serie A, la Fiorentina, iar ulterior a mai apărat la Lyon și AC Milan.

"Târnovanu ar putea face față la Inter, cu siguranță. E un portar foarte bun. Îmi pare rău că a ieșit puțin din formă, dar e un portar foarte bun, are calități foarte bune și sunt sigur că ar putea ajunge acolo.

Așa cum a ajuns și Tătărușanu. Toți spunea că nu are șanse și ați văzut că a jucat și la Milan, și la Fiorentina. Avem potențial, aveam jucători de valoare. Singurul lucru e să ne autodepășim și să nu ne mulțumim cu puțin", a spus Bănel Nicoliță, într-un interviu pentru PRO TV.