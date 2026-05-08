VIDEO EXCLUSIV Lovitura carierei? Jucătorul lui FCSB, propus pentru un transfer istoric

Lovitura carierei? Jucătorul lui FCSB, propus pentru un transfer istoric Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Unul dintre jucătorii importanți de la FCSB din ultimele sezoane ar putea părăsi echipa în această vară.

TAGS:
Banel NicolitaStefan TarnovanuFCSBInter Milanocristi chivu
Din articol

Ștefan Târnovanu (25 de ani) a pierdut postul de titular la începutul acestui an, după ce FCSB a decis să mizeze în poartă pe un jucător U21, Matei Popa. Strategia clubului s-ar putea menține și în sezonul viitor, ceea ce l-ar putea determina pe Târnovanu să își forțeze plecarea în vară.

Bănel Nicoliță îl vede pe Târnovanu la Inter: "Și de Tătărușanu spunea că nu are șanse și ați văzut"

Recent, Târnovanu recunoștea că visează să joace în Italia, chiar la noua campioană Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu. Fostul internațional Bănel Nicoliță (41 de ani), dublu campion al României, nu crede că o astfel de mutare ar fi imposibilă, chiar dacă saltul ar fi unul uriaș pentru portarul de la FCSB.

Nicoliță oferă exemplul lui Ciprian Tătărușanu, un alt fost portar de la FCSB, care a plecat din România tot în Serie A, la Fiorentina, iar ulterior a mai apărat la Lyon și AC Milan.

"Târnovanu ar putea face față la Inter, cu siguranță. E un portar foarte bun. Îmi pare rău că a ieșit puțin din formă, dar e un portar foarte bun, are calități foarte bune și sunt sigur că ar putea ajunge acolo.

Așa cum a ajuns și Tătărușanu. Toți spunea că nu are șanse și ați văzut că a jucat și la Milan, și la Fiorentina. Avem potențial, aveam jucători de valoare. Singurul lucru e să ne autodepășim și să nu ne mulțumim cu puțin", a spus Bănel Nicoliță, într-un interviu pentru PRO TV.

Bănel Nicoliță: "Felicitări, Cristi Chivu! Sunt mândru că am jucat alături de tine"

Nicoliță, fotbalist cu 37 de meciuri la naționala României, a vorbit și despre performanța lui Cristi Chivu din primul său sezon la Inter Milano - câștigarea titlului în Serie A.

"Cristi Chivu mi-a fost coleg la echipa națională, chiar m-am bucurat din toată inima. Uite ce înseamnă un om modest. Când venea la echipa națională, era incredibil de modest. Și atunci era câștigător de Champions League! A dat dovadă că poate să reușească în viață prin seriozitate și muncă. 

Să iei titlul cu câteva echipe înainte în Italia, unde sunt asemenea antrenori și bugete... felicitări, Cristi! Sunt mândru că am jucat alături de tine la echipa națională a României. Sunt mândru că ai reușit ceea ce alții nu au reușit. Noi, poporul ăsta românesc, încă nu știm să apreciem un om de valoarea lui Cristi Chivu", a mai spus Bănel Nicoliță.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bolojan și Fritz anunță o alianță PNL–USR împotriva „acțiunii distructive a PSD”: „Nu mai putem accepta blocarea reformelor”
Bolojan și Fritz anunță o alianță PNL–USR împotriva „acțiunii distructive a PSD”: „Nu mai putem accepta blocarea reformelor”
ULTIMELE STIRI
Lovitură pentru Ana Bărbosu! Gimnasta României, suspendată preventiv
Lovitură pentru Ana Bărbosu! Gimnasta României, suspendată preventiv
Ce nebunie! Penalty-ul apărat în minutul 90+4 le aduce calificarea directă în Champions League
Ce nebunie! Penalty-ul apărat în minutul 90+4 le aduce calificarea directă în Champions League
De Zerbi a decis! Fotbalistul pe care Tottenham este gata să plătească 30 de milioane de euro
De Zerbi a decis! Fotbalistul pe care Tottenham este gata să plătească 30 de milioane de euro
25.000.000 de euro pentru Radu Drăgușin!
25.000.000 de euro pentru Radu Drăgușin!
Frumoasa parteneră de dublu a Soranei Cîrstea a atras toate privirile, fără să vrea: imaginile virale de la Roma
Frumoasa parteneră de dublu a Soranei Cîrstea a atras toate privirile, fără să vrea: imaginile virale de la Roma
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A câștigat o avere, acum poate reveni la FCSB: jucătorul dorit de Becali a luat o sumă amețitoare!

A câștigat o avere, acum poate reveni la FCSB: jucătorul dorit de Becali a luat o sumă amețitoare!

Federico Valverde a rupt tăcerea după ce Tchouameni l-a băgat în spital. Ce s-a întâmplat, de fapt, în vestiarul lui Real Madrid

Federico Valverde a rupt tăcerea după ce Tchouameni l-a băgat în spital. Ce s-a întâmplat, de fapt, în vestiarul lui Real Madrid

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale

La Real, ca la spitalul de nebuni! Valverde, băgat în spital de Tchouameni! Detaliile cazului, șocante

La Real, ca la spitalul de nebuni! Valverde, băgat în spital de Tchouameni! Detaliile cazului, șocante

FCSB, gata să se aleagă cu un fotbalist de 4 milioane de euro! E peste un fost star al Realului!

FCSB, gata să se aleagă cu un fotbalist de 4 milioane de euro! E peste un fost star al Realului!

Florentino Perez a intervenit după ce Tchouameni l-a băgat în spital pe Valverde + comunicatul oficial

Florentino Perez a intervenit după ce Tchouameni l-a băgat în spital pe Valverde + comunicatul oficial



Recomandarile redactiei
Lovitură pentru Ana Bărbosu! Gimnasta României, suspendată preventiv
Lovitură pentru Ana Bărbosu! Gimnasta României, suspendată preventiv
Ce nebunie! Penalty-ul apărat în minutul 90+4 le aduce calificarea directă în Champions League
Ce nebunie! Penalty-ul apărat în minutul 90+4 le aduce calificarea directă în Champions League
25.000.000 de euro pentru Radu Drăgușin!
25.000.000 de euro pentru Radu Drăgușin!
De Zerbi a decis! Fotbalistul pe care Tottenham este gata să plătească 30 de milioane de euro
De Zerbi a decis! Fotbalistul pe care Tottenham este gata să plătească 30 de milioane de euro
Un super jucător dorit de Chivu a rupt tăcerea: "Sunt gata!"
Un super jucător dorit de Chivu a rupt tăcerea: "Sunt gata!"
Alte subiecte de interes
Liber de contract după despărțirea de CS Amara, Bănel Nicoliță e dorit de un alt club din România: "Ar fi o lovitură"
Liber de contract după despărțirea de CS Amara, Bănel Nicoliță e dorit de un alt club din România: "Ar fi o lovitură"
Verdict despre plecarea lui Darius Olaru de la FCSB: "Are șanse foarte mari!"
Verdict despre plecarea lui Darius Olaru de la FCSB: "Are șanse foarte mari!"
Gigi Becali a tras concluzia despre Ștefan Târnovanu
Gigi Becali a tras concluzia despre Ștefan Târnovanu
Șumudică pune tunurile pe un titular de la FCSB: "Eu i-am zis lui Gigi Becali și mă lua la mișto"
Șumudică pune tunurile pe un titular de la FCSB: "Eu i-am zis lui Gigi Becali și mă lua la mișto"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Scenarii privind formarea unui nou Guvern în România. Cum ar putea Ilie Bolojan să fie numit din nou premier

stirileprotv Scenarii privind formarea unui nou Guvern în România. Cum ar putea Ilie Bolojan să fie numit din nou premier

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Cum acționa influencerul reținut pentru înșelăciuni cu cazări pe litoral. A luat 100.000 lei de la 130 de oameni

stirileprotv Cum acționa influencerul reținut pentru înșelăciuni cu cazări pe litoral. A luat 100.000 lei de la 130 de oameni

Cum îți poți recupera banii dacă ești lovit de un șofer fără RCA, ori care a dispărut. Există câteva condiții

stirileprotv Cum îți poți recupera banii dacă ești lovit de un șofer fără RCA, ori care a dispărut. Există câteva condiții

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!