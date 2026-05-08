Cristiano Bergodi, antrenorul gazdelor, a anunțat revenirea pe teren a lui Jovo Lukic (27 de ani), golgheterul campionatului cu 18 goluri.

Cristiano Bergodi, anunț important înainte de „U” Cluj - Rapid

Vârful bosniac a lipsit din cauza unor probleme musculare la partidele echipei sale din ultimele două etape: eșec 0-1 pe terenul lui CFR Cluj și victorie 1-0 acasă cu FC Argeș.

Cristiano Bergodi a menționat că Lukic este pregătit să joace, însă nu s-a refăcut 100%. În funcție de cum se va prezenta la ultimul antrenament, tehnicianul italian va decide dacă își ca trimite golgheterul din primul minut pe teren sau pe parcurs ca rezervă.

„Jovo Lukic este pregătit, nu sută la sută, dar poate juca ori de la început, ori pe parcurs. Vedem cum se comportă și la ultimul antrenament. Este bine, binișor. Alte probleme medicale nu sunt.

Mai avem patru finale, trei în campionat, una în Cupa României. Nu știu dacă sunt reale ofertele ce tot apar în media pentru Macalou, pentru Lukic. Se face o greșeală dacă un jucător se gândește să plece și nu va fi cu mintea aici.

Bergodi: „Nu se acceptă orice rezultat”

Universitatea Craiova este echipa cea mai bună, dar să vedem ce face diseară cu CFR la Cluj. Cine va fi mai bună câștigă și titlul, și Cupa României. Dacă va câștiga Craiova diseară, clar, pune o presiune mai mare pe noi, apasă mai mult.

Nu știu dacă e mai bine că ea joacă diseară, iar noi mâine. În fotbal situațiile sunt imprevizibile, nu este știință. Problema este să câștigăm trei puncte cu Rapid, ne-am asigura Europa, cel mai bun campionat, apoi să câștigăm Cupa.

Nu se acceptă orice rezultat, trebuie să jucăm bine cu Rapid și să luăm trei puncte”, a declarat Cristiano Bergodi, la conferința de presă premergătoare meciului „U” Cluj - Rapid de mâine, 9 mai, de la ora 21:00.

Situația celor două echipe

Cu trei runde înainte de finalul campionatului, „U” Cluj ocupă locul 2 în Superligă, cu 42 de puncte, la trei „lungimi” în spatele liderului Universitatea Craiova.

Pe locul 5, Rapid are 32 de puncte, la două „lungimi” în urma lui Dinamo, aflată pe poziția a 4-a ce asigură prezența la barajul pentru Conference League.

„U” Cluj mai este angrenată și în finala Cupei României, unde o va înfrunta pe Universitatea Craiova, la Sibiu, pe 13 mai.