România, obiectiv ratat și încă o coborâre! Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după ultimele meciuri europene

România, obiectiv ratat și încă o coborâre! Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după ultimele meciuri europene Conference League
România a mai coborât o poziție în clasamentul coeficienților UEFA pe ultimele 5 sezoane și a ajuns pe locul 25.

Joi seară, Șahtior Donețk a învins clar AZ Alkmaar, scor 3-0, în prima manșă din sferturile de finală ale Conference League. Datorită acestui rezultat, Ucraina a urcat pe locul 24, cu un coeficient de 25.537, care poate fi în continuare îmbunătățit.

România a coborât pe locul 25 în clasamentul coeficienților UEFA

România, care a rămas fără reprezentate în cupele europene încă din ianuarie, a ajuns pe locul 25, cu un coeficient de 25.250 pe ultimele 5 sezoane.

Țara noastră a ratat obiectivul de a atinge locul 23 la finalul acestui sezon. O astfel de poziție ar fi garantat campioanei României că va începe din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, în loc de primul tur.

În sezonul actual, România a obținut 5.750 puncte de coeficient, aceasta fiind media punctelor obținute de echipele românești participante în cupele europene:

  • FCSB - 9.500 (eliminată în faza principală Europa League)
  • Universitatea Craiova - 9.000 (eliminată în faza principală Conference League)
  • CFR Cluj - 4.000 (eliminată în play-off-ul Conference League)
  • U Cluj - 0.500 (eliminată în turul 2 preliminar Conference League)
