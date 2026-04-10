România, obiectiv ratat și încă o coborâre! Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după ultimele meciuri europene

Joi seară, Șahtior Donețk a învins clar AZ Alkmaar, scor 3-0, în prima manșă din sferturile de finală ale Conference League. Datorită acestui rezultat, Ucraina a urcat pe locul 24, cu un coeficient de 25.537, care poate fi în continuare îmbunătățit.

România a coborât pe locul 25 în clasamentul coeficienților UEFA

România, care a rămas fără reprezentate în cupele europene încă din ianuarie, a ajuns pe locul 25, cu un coeficient de 25.250 pe ultimele 5 sezoane.

Țara noastră a ratat obiectivul de a atinge locul 23 la finalul acestui sezon. O astfel de poziție ar fi garantat campioanei României că va începe din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, în loc de primul tur.