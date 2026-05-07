O revenire în forţă pe scena fotbalistică. Shakira (49 de ani) va interpreta imnul oficial al Cupei Mondiale din 2026, competiție care va fi organizată de Canada, Mexic și SUA.

Este un moment istoric pentru supervedeta columbiană în vârstă de 49 de ani, care a făcut senzaţie în urmă cu 16 ani, cu "Waka Waka", imnul Cupei Mondiale din 2010.

Joi, pe contul său de Instagram, Shakira a dezvăluit un fragment din "Dai Dai", care va fi lansat pe 14 mai. Potrivit news.ro, vorbim despre o piesă realizată în colaborare cu rapperul nigerian Burna Boy.