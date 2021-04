O caprioara a spart parbrizul unui autobuz scolar si a cazut peste un elev care dormea! Imaginile fac inconjurul lumii

Baiatul se afla in drum spre liceu si adormise in autobuzul scolar, pe unul dintre locurile din fata.

La un moment dat, autobuzul a lovit o caprioara care alerga pe sosea pentru a se salva de masini. Animalul a trecut prin parbriz si a cazut exact peste elevul adormit, trezindu-l brusc.

Din fericire, nici caprioara si nici baiatul nu au suferit rani importante, elevul declarandu-se insa extrem de confuz de cele intamplate.

"Am fost foarte confuz pentru ca incercam sa dorm si m-am trezit cu ceva pe spate. Mi-am dat seama ca este o caprioara si am fost confuz pentru ca nu imi imaginasem vreodata ca poate trece printr-un parbriz", a spus baiatul, potrivit Huff Post.

In ciuda evenimentului ciudat al carui protagonist a fost, elevul a adaugat ca va continua sa se aseze pe locul sau preferat, in partea din fata a autobuzului.

CLOSE CALL: A school bus camera shows the moment a deer crashes through the vehicle’s windshield, narrowly missing a sleeping student. ABC’s Mona Kosar Abdi has the story. pic.twitter.com/DRItTuTTzR